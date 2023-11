Apresentadora da Globo é internada após diagnóstico de mononucleose: ‘Me viraram do avesso’

Cristina Ranzolin revelou nesta sexta-feira, 3, que foi diagnosticada com mononucleose. A apresentadora da RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, explicou que está internada desde o fim de outubro para tratar a doença viral.

A jornalista está afastada do Jornal do Almoço e explicou que procurou médicos ao apresentar sintomas de cansaço e febre. “Consultei meus médicos, fiz uma série de exames, até achei que estava com Covid, tudo negativo. Voltei à minha rotina, mas no último domingo tive um febrão, comecei a ficar muito ruim”, disse.

A apresentadora Cristina Ranzolin Foto: Instagram/ @cristinaranzolin

Em vídeo no Instagram, ela relatou: “Tô desde domingo internada no hospital, fazendo uma série de exames, um check-up, me viraram do avesso com exames, e apareceu um vírus chamado Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose”.

Cristina explicou que já está melhor dos sintomas, mas ainda não informou uma previsão de alta. “Felizmente, já estou melhor. Acho que o pico dessa doença já passou. Espero que logo eu possa estar de volta”, finalizou.