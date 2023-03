Críticas de Harry e Meghan a Camilla foram motivação para rei Charles despejar casal, diz jornal

A ordem de despejo dada pelo rei Charles III ao príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, teria sido motivada pelas críticas do casal à rainha consorte Camilla.

Na última quarta-feira, 1º, Harry e Meghan confirmaram, por meio de um porta-voz, que foram “solicitados a desocupar” a mansão histórica Frogmore Cottage, única propriedade que ainda mantinham no Reino Unido.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, o monarca acredita que o príncipe ‘cruzou uma linha’ com comentários sobre Camilla em sua biografia, O Que Sobra, e na série da Netflix Harry & Meghan.

Fontes consultadas pela publicação afirmam que não foi fácil para Charles tomar a decisão de despejar o filho e a nora, em especial por ele não querer adicionar mais questões ao conflito já existente entre o casal e a família real.

Charles casou-se com Camilla Parker Bowles em 2005, oito anos após a morte da princesa Diana. Foto: REUTERS/Olivia Harris

Contudo, o rei teria ficado ofendido com as insinuações de que Camila foi responsável por vazar informações à imprensa. Para ele, a ordem de despejo foi como “retirar um curativo de forma rápida”.

Atualmente, Harry e Meghan vivem com os dois filhos na Califórnia, nos Estados Unidos. Após o despejo, a mansão no Reino Unido ficará com o príncipe Andrew, que, segundo o jornal The Sun, resiste em aceitar morar no local.