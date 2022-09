Currículo de mototaxista do Piauí viraliza: ‘Se quiser contar seus chifres, escuto e dou conselhos’

Um currículo completamente diferente do usual viralizou nas redes sociais e está fazendo o maior sucesso entre os internautas. Já tem até gente tentando copiar a ideia de Alan Evaristo, 20, morador de Campo Maior, no Piauí. O rapaz, que é estudante de Técnica em Agrícola, resolveu tirar os finais de semana para fazer um bico como mototaxista em sua cidade e nos arredores. E para chamar a atenção da clientela, resolveu usar a criatividade.

“Para seguir o marido ou a esposa que mete chifre, faço até 20% de desconto (gosto de ver é a confusão). Aparto a briga, se ele te bater”. “Aceito pix, cartão, boleto bancário, cheque especial, galinha; só não faço fiado”. Esses são alguns dos diferenciais do currículo de Alan como mototaxista.

O rapaz trabalha no ramo há exatamente um ano, mas a ideia do currículo inusitado surgiu somente na semana passada, com a ajuda de um amigo. “Tive a ideia na quinta-feira da semana passada, conversando com um amigo meu. Ele fez a arte do currículo. Na segunda, enviei para uma página aqui do Piauí, eles postaram e expandiu dentro do Piauí todo. Nunca imaginei que viralizaria no País. Estou bastante feliz com essa repercussão”, diz Alan.

Foto: Arquivo Pessoal

O rapaz tem recebido várias mensagens e a clientela aumentou. “Tem algumas pessoas que fazem gracinha. Sempre tem, né? (risos) Mas eu relevo. Ouço coisas do tipo também: ‘Rapaz, vem morar na minha cidade’. ‘Que falta faz um mototaxista como este na minha cidade’. Apareceram vários clientes, mas minha situação é um pouco complicada. Eu não dependo só do mototáxi. Sou residente agrícola. Trabalho no interior de terça a sexta-feira. Só tenho o final de semana para atender meus clientes o dia todo. De terça a sexta, só posso atendê-los a partir das 15h30″, explica.

Foto: Arquivo Pessoal

