Dado Dolabella se pronuncia após Luana Piovani relembrar agressão: ‘Campanha para destruir imagem’

O ator Dado Dolabella se pronunciou nesta quarta-feira, 27, após a também atriz Luana Piovani ter relembrado a época em que o denunciou por agressão. Luana se emocionou ao narrar o período em entrevista ao Sem Censura na segunda, 25. Dado foi condenado com base na Lei Maria da Penha por agredir fisicamente Luana e a camareira da atriz em 2010.

Dado Dolabella faz pronunciamento após Luana Piovani voltar a falar sobre caso de agressão. Foto: @dadodolabella via Instagram e Reprodução de vídeo/TV Brasil

PUBLICIDADE Em uma nota publicada nos stories do Instagram e assinada pela advogada do ator, a equipe jurídica chama Luana de “useira e vezeira” e comentou que o caso foi julgado extinto em 2017. “Reiteradamente, [Luana] utiliza-se de fatos intencionalmente fermentados, personificando uma vítima eterna", diz um trecho. O comunicado ainda acusa a atriz de fazer uma “campanha de destruição de imagem" a Dado Dolabella para manter-se em evidência. “O Sr. Carlos Eduardo Dolabella está muito feliz em sua vida, desejando o mesmo à Sra. Luana Piovani, para que fique em paz", finaliza a nota. Leia completa:

Dado Dolabella se pronuncia após Luana Piovani relembrar agressão. Foto: @dadodolabella via Instagram

Entenda o caso

Luana Piovani relembrou a época em que denunciou Dado Dolabella por violência doméstica. Ela não chegou a citar nominalmente Dado, mas, ao ser questionada sobre agressão em uma participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, disse que contaria o caso “mais impactante”.

“Eu não acho legal o que fazem conosco. Eu acho que o mundo é uma máquina de ‘moer’ mulher", disse a atriz durante o programa, apresentado por Cissa Guimarães. Luana se emocionou ao relembrar o caso de agressão.

“A maior dor que eu passei não foi ter sido agredida, foi o que a sociedade fez comigo depois", comentou ela. Segundo a artista, discutir sobre o assunto não era comum à época, o que dificultou o caso.

Luana e Dado namoraram entre 2006 e 2008. Ele foi acusado pelo crime de lesão corporal em 2008, cuja pena pode chegar a 3 anos de detenção. Em 2010, o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) condenou o ator a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto.

O artista também já havia sido processado por Viviane Sarahyba, com quem tem um filho, acusado de agressões constantes. À época, Dado foi obrigado a não se aproximar de Viviane e de Luana.

Dado deveria manter distância de 250 metros de Luana. No carnaval, porém, os dois foram a um camarote na Sapucaí e, para zombar da situação, ele foi fotografado com uma fita métrica para mostrar a distância da ex. O ator foi retirado do camarote e levado pela polícia do Rio de Janeiro.