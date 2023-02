Dani Calabresa relata furto de celular em carnaval de Salvador

A humorista Dani Calabresa relatou ter sido vítima de um furto de celular durante o carnaval de Salvador, na Bahia, na noite de sexta-feira, 17. “Furtaram meu celular, mas estou postando todo carnaval lá no perfil do Richard J. Neuman [marido de Dani]”, escreveu em mensagem curta no seu Instagram.

Pouco depois, ela gravou um story em vídeo levando a situação com bom humor: “É isso. Eu estou abaladíssima, mas também muito feliz. Eu fui furtada... Mas é carnaval!”.

Dani Calabresa no carnaval de Salvador em 2023 Foto: Reprodução de Instagram/@richardjneuman

Neste sábado, Calabresa publicou novos vídeos aproveitando a festa em um trio elétrico comandado por Ivete Sangalo.

Clique aqui para saber como se proteger de roubos de celular e golpes no cartão durante o carnaval, e aqui para conferir dicas de acessórios para aproveitar os blocos com mais segurança.