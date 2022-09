Dani Russo é internada com diagnóstico de Síndrome do Pensamento Acelerado

Dani Russo foi hospitalizada às pressas, na última quinta-feira, 29, e contou aos seus 13 milhões de seguidores do Instagram, por meio de uma foto publicada nos stories, em que aparece deitada em uma maca de hospital, o ocorrido. “Já estou sendo medicada. Já já está tudo ok. Mandem melhoras para mim, família”, escreveu a cantora e youtuber de 24 anos.

Em 2021, ela revelou que foi diagnosticada com a Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) - uma alteração em que a mente fica repleta de pensamentos, o que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e desgasta a saúde mental e física.

Na época, Dani disse que estava em tratamento contra ansiedade e depressão , e que foi diagnosticada com SPA. De acordo com ela, chegava a dar entrada no hospital a cada três meses devido aos sintomas.

“Que louco isso que aconteceu e acontece a cada três meses comigo. Fico doente, vomitando, não consigo comer ou beber, com insônia e dor no estômago. Vou para o hospital, meus exames dão tudo certo, nada alterado. Meu problema é na cabeça, ansiedade, coisa da mente que mexe com todo o corpo”, explicou na época.