Dani Suzuki pede que amigos mandem áudio para Rico Tavares: ‘Expectativa de abrir os olhos’

A atriz Dani Suzuki atualizou nesta sábado, 26, o estado de saúde do maquiador Ricardo Tavares, o Rico. Dani, que é amiga do profissional, passou a noite no hospital Hospital Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde ele está internado em estado grave após ser atropelado.

Nas primeiras horas deste sábado, ela falou sobre o amigo. “Ricardinho passou a noite super bem. As medicações estão todas diminuindo. Ele ontem já tirou o sedativo. Estou aqui numa enorme expectativa dele abrir os olhos, acordar. Eu sei que é uma fase difícil. A gente tem até 72 horas para isso acontecer. Hoje às 10 da manhã faz 24 horas sem esse sedativo. A gente espera que ele abra os olhinhos”.

Ricardo Tavares é admirado e respeitado no meio artístico Foto: Instagram/@danisuzuki/Divulgaça

Dani também pediu que os amigos mandem áudio com recados para o maquiador. “Tenho certeza que ele está ouvindo tudo”, disse.

A atriz aproveitou para elogiar o hospital Alberto Torres. “Uma equipe maravilhosa (...) O Ricardinho está sendo bem cuidado, com muito amor”, disse.

Entenda o que ocorreu

Ricardo Tavares foi encontrado na quinta-feira, 24 de agosto, internado em estado grave, no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, após ter desaparecido por dois dias dias. Ele havia saído de um sítio em Itaboraí para levar plantas a uma casa em Itaipuaçu e foi vítima de um atropelamento na rodovia RJ-104, em São Gonçalo.

De acordo com jornal O Globo, o acidente ocorreu na terça-feira, 22, por volta das 20h34min, e ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado ao hospital sem identificação. No hospital, após ser estabilizado, ele foi encaminhado ao Centro de Tratamento Intensivo (CTI) onde permaneceu entubado e sob monitoramento constante. O maquiador sofreu lesões na coluna cervical e no cérebro.

A atriz Dani Suzuki, amiga de Ricardo, havia divulgado o desaparecimento dele em várias publicações no Instagram. Ela esperava que Ricardo dormisse em sua casa na quarta-feira, 23, pois tinham planos de gravar juntos na quinta. No entanto, ele não deu notícias a ela nem ao seu namorado, com quem morava.

Preocupada, Dani foi até a casa de Ricardo em Itaipuaçu e percebeu que ele não havia estado lá, já que seus cachorros estavam sem ração. A Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA) assumiu o caso e foi responsável por localizar Ricardo no hospital, nesta quinta-feira, 24.

Maquiador de famosos

Com quase 22 mil seguidores no Instagram, quem entra no perfil de Ricardo Tavares, conhecido também pelo nome artístico Rico Tavares, já consegue entender um pouco do seu trabalho. Entre as postagens, imagens de atrizes como Isis Valverde, Maitê Proença, Claudia Ohana, Letícia Spiller e Dani Suzuki ilustram o seu feed. Rico também já trabalhou com os atores Paulo Gustavo e Alexandre Nero.

Aos 46 anos, Rico Tavares não é só o maquiador dos famosos, mas é um profissional querido e admirado no meio. “Ricardinho é um dos melhores make up artist do nosso país! Um ser maravilhoso, criativo, alegre e mais do que mágico”, disse Suzuki, em sua rede social.