Dania Mendez rebate críticas de ex-affair em ‘La Casa de Los Famosos’

A influenciadora teve sua passagem rápida pelo BBB 23, mas com grandes impactos dentro e fora do jogo. E não foram só MC Guimê e Cara de Sapato que tiveram a vida mudada depois da expulsão do reality, não.

Dania Mendez retornou ao jogo La casa de Los Famosos, no domingo, 19, e teve uma conversa com Arturo, ex-affair da influenciadora, que comentou sobre os casos de importunação sexual que ela passou. “Nada justifica, mas há coisas que levam a outras, mesmo que não seja sua intenção”, disse o participante do reality.

A mexicana se defendeu, “eu cheguei muito clara”, mas o ator, mesmo assim, continuou insistindo na ideia. “Nada justifica o que aconteceu, mas você cedeu. Você sentou nas pernas dele e uma coisa leva à outra”.

Dania, no entanto, rebateu ao ex. “Eu tampouco me insinuei. Você sabe como eu sou. Isso não quer dizer nada”.





