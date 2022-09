Daniel leva sua fé às festividades de Nossa Senhora Aparecida: ‘Me sinto honrado por homenageá-la’

Outubro chegando, mês da Padroeira do Brasil. Como tradicionalmente acontece nesta ocasião tão especial para os devotos de Nossa Senhora Aparecida , uma vasta programação religiosa e comemorativa envolve o Santuário Nacional , no interior de São Paulo. E toda essa movimentação terá a cobertura da TV Aparecida, que, como nos anos anteriores, preparou vários especiais para o telespectador.

O destaque deste ano é a apresentação do cantor Daniel , devoto fervoroso da anfitriã da festa. O artista e outros convidados se apresentarão com a Orquestra PEMSA, em 10 de outubro, às 20h55, ao ar livre, na Tribuna Dom Aloísio Lorscheider, localizada no Santuário Nacional.

Cantor Daniel se apresenta no dia 10 de outubro, às 20h55. Foto: João Miguel Jr.

Sobre usar o dom de cantar para homenagear Nossa Senhora, Daniel justifica como gratidão. “Me sinto honrado e presenteado por poder estar nesse momento no Santuário para homenageá-la. Cantar para Nossa Senhora Aparecida eu canto sempre! Em forma de gratidão por ela interceder por mim, pela minha família, amigos, meus fãs. Num momento de tanta provação que estamos vivendo, estarmos bem e com saúde é uma dádiva”, diz o cantor.

O artista ainda fala da importância da fé em seus momentos difíceis: “Já passei muitos momentos de provação ao longo da minha vida e não tenho dúvidas de que minha fé falou mais alto, foi a minha grande estrutura, e ela (Nossa Senhora) estava presente em todos esses momentos!”.

Programação especial na TV

As transmissões comemorativas na TV Aparecida terá início em 3 de outubro, com a Novena em dois horários, se estendendo até 12 de outubro - dia de Nossa Senhora Aparecida - com transmissões diárias, que incluem celebrações religiosas, programas especiais, cinema, jornalismo e musicais como o do cantor Daniel e convidados.

Entre os destaques das transmissões da Festa da Padroeira 2022 – cujo tema deste ano é Com Maria, Caminhar Juntos para Construir uma Igreja Missionária – está a volta dos shows no Festival da Padroeira com a presença de devotos na área externa do Santuário, após dois anos de pandemia.

Irmão Alan Patrick Zuccherato, diretor de programação da TV Aparecida, fala do papel da emissora católica nas produções e exibição da festa.

“É uma grande alegria celebrar a Padroeira do Brasil com todos os devotos reunidos em sua casa. E a TV Aparecida fará a cobertura completa desta linda festa religiosa, que promete renovar a fé, a esperança e a alegria de todos aqueles que amam Nossa Senhora. Queremos e precisamos ser uma Igreja Missionária que leve a esperança às famílias do nosso País e nós, como TV Aparecida, fazemos parte dessa missão de anunciar o Evangelho de Jesus e as glórias de Maria, e assim renovarmos o ardor num espírito de comunhão, participação e missão”.

Shows do Festival da Padroeira

No sábado, 8, às 20h55, vai ao ar, ao vivo, o especial musical Tributo a Nossa Senhora Aparecida, com apresentação de Mariangela Zan e convidados, direto da Tribuna Dom Aloísio Lorscheider, no Santuário Nacional. E o cantor Daniel se apresentará na segunda-feira, 10.

Dia da Padroeira

No dia 12 de outubro, a programação especial da TV Aparecida se intensifica com a participação dos Missionários Redentoristas no Fortes na Fé Musical; o programa Central da Padroeira, em vários horários; as transmissões da Missa Solene; Missa das Crianças (Devotos Mirins), Consagração a Nossa Senhora; Ângelus; Procissão Solene e Missa de Encerramento, quando os Livros dos Devotos serão perpetuados sob o altar central, e ainda a exibição do filme Aparecida do Brasil, documentário-drama apresentado pelo jornalista Rodrigo Alvarez, em parceria com o History Channel, que mostra como Nossa Senhora Aparecida se tornou um dos maiores símbolos brasileiros.