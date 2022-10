Daniel Radcliffe diz que não gostaria que seus filhos fossem atores

Publicidade

O ator Daniel Radcliffe, conhecido mundialmente por seu personagem na saga Harry Potter, concedeu entrevista para revista norte-americana Newsweek, na qual desabafou sobre sua vida profissional e afirmou não desejar a vida de ator ou da fama aos seus futuros filhos.

“Quando meus filhos existirem e, se caso estiverem nos sets de filmagem, meu sonho seria para eles entrarem para o meio e dizerem: ‘Deus, você sabe, eu adoraria estar no departamento de arte. Adoraria ser alguém na equipe de produção’, mas não atuando”, diz o ator.

Durante a entrevista ele ainda afirma que mesmo amando atuar, não deseja de jeito nenhum esse mundo da fama para seus filhos. Essa não é a primeira vez que Daniel fala sobre os malefícios da profissão, na mesma entrevista o ator relembra de sua fase com o alcoolismo e complementa que só conseguiu superar e sair da dependência em 2010, aos 22 anos.

“Os sets de filmagem são lugares maravilhosos. Acho que, na maioria das vezes, pode ser incrível para as crianças. Mas é realmente o lado da fama que deve ser evitado a todo custo”, finalizou o ator.

Daniel Radcliffe em cena do filme 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' Foto: Warner

Radcliffe, inclusive, já falou da importância de seus pais e como eles foram essenciais para ele saber lidar com toda a fama e o estrelato quando ele ainda era apenas uma criança, quando começou em Harry Potter.

O trabalho mais recente do ator, é Weird: The Al Yankovic Story, em que interpreta uma versão de Weird Al Yankovic.

Relembre outras entrevistas do ator

Em 2019, Daniel Radcliffe foi entrevistado por Off Camera with Sam Jones, e revelou que não soube lidar muito bem com a fama ao atuar como Harry Potter. Ele contou que bebeu muito quando era adolescente para lidar com as consequências do sucesso.

“A forma mais rápida de se esquecer que as pessoas estão te observando o tempo todo é beber muito. Então, quando você fica muito bêbado, você percebe: ‘Oh, agora estão observando mais ainda, porque estou bêbado’. Então você bebe mais, para ignorar isso também”, contou.