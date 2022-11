Daniel Radcliffe reforça posicionamento contra falas transfóbicas de J.K.Rowling

Publicidade

O astro de Harry Potter, Daniel Radcliffe, em entrevista ao site IndieWire, relembrou o episódio da carta que escreveu em defesa à comunidade LGBT+ ao Trevor Project, em junho de 2020. Segundo Daniel, ele gostaria que os fãs e as pessoas que se sentiram atingidas pelos comentários transfóbicos da autora J.K Rowling, soubessem que ele e muitos outros da franquia não defendiam aquele pensamento.

Daniel Radcliffe na première de 'Weird: The Al Yankovic Story' Foto: ANGELA WEISS / AFP

Questionado se se sentiu magoado ou traído sobre os comentários da autora, Daniel afirmou que sim e reforçou seu posicionamento.

“A razão pela qual eu me senti muito, muito [magoado], como se eu precisasse dizer algo quando o fiz foi porque, particularmente desde que terminei [a saga] Harry Potter, eu conheci tantas crianças e jovens queer e trans que tinham uma enorme identificação com [Harry] Potter nisso”, disse.

E completou dizendo “que foi muito importante trabalhar com o Trevor Project” em defesa a jovens da comunidade LGBT+ e que infelizmente não consegue “adivinhar o que se passa na cabeça de outra pessoa”, em referência aos comentários de J.K.Rowling.

“Foi muito importante porque trabalhei com o Trevor Project por mais de 10 anos, então acho que não conseguiria me olhar no espelho se não tivesse dito nada”, completou.

Relembre a carta do ator

Daniel Radcliffe havia dito que muitos iriam usar aquilo como uma briga direta entre ele e a autora da saga, mas defendeu que por mais que ela fosse “inquestionavelmente responsável” pelo curso da sua vida, ele não poderia deixar de se posicionar contra os comentários transfóbicos, tendo em vista que trabalhava ativamente com ONGs em defesa a causas LGBT+.

“Para todas as pessoas que agora sentem que sua experiência com os livros foi prejudicada ou diminuída, eu sinto profundamente pela dor que esses comentários causaram em vocês”, falou em um dos trechos.

E completou dizendo que os fãs da história poderiam continuar se identificando com os personagens.

“Eu realmente espero que vocês não percam tudo que foi valioso nessas histórias para vocês. Se esses livros ensinaram a vocês que o amor é a força mais forte do universo, capaz de superar tudo; se eles ensinaram vocês que força é encontrada na diversidade, e que ideias dogmáticas de pureza levam a opressão de grupos vulneráveis; se vocês acreditam que um personagem em particular é trans, não-binário, ou gênero fluído, ou que eles são gay ou bissexuais; se você encontrou qualquer coisa nessas histórias que ressoou com você e ajudou você em qualquer período da sua vida — então isso é entre você e o livro que você leu, e isso é sagrado. E na minha opinião, ninguém pode mudar isso. [O livro] significa para você o que ele significa, e eu espero que esses comentários não vão prejudicar demais isso”, finalizou.

Veja o texto da carta completo:

Daniel Radcliffe escreveu carta em 2020 para o Trevor Project em defesa a comunidade LGBT+ após falas transfóbicas de J.K Rowling Foto: The Trevor Project/Reprodução





