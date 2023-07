Daniela Escobar reflete após dizer que enfermeiras vão a hospitais caçar médicos: ‘Não vi ofensa’

Após uma polêmica participação no podcast Papagaio Falante, de Sergio Mallandro e Renato Rabelo, a atriz Daniela Escobar rebateu críticas.

Em trecho compartilhado nas redes, a atriz, que mora nos Estados Unidos há 20 anos, contou sobre sua experiência em hospitais. “Sabe uma coisa que me chama muita atenção, tanto no hospital do Rio Grande do Sul, onde eu tive a cirurgia, quanto lá, em Beverly Hills, onde eu fiquei em Los Angeles? Unhas compridas vermelhas, batom vermelho, ‘maquiadésimas’, cílios postiços...”, afirmou, referindo-se às enfermeiras.

“Parecia que a mulher estava saindo da festa e indo trabalhar ou indo para festa daqui a pouco. Se bota isso numa novela não vão dizer que é ridículo? Que não existe, que o diretor de arte é um imbecil? É assim, a vida real. Tanto aqui no Brasil quanto lá. Eu ficava chocada. Eu ali, passando por aquela situação toda, gente de onde que essa mulher saiu, toda maquiada...”, continuou. “Elas se produzem para ‘catar médico’, para achar casamento em hospital”.

A fala, que repercutiu negativamente nas redes sociais, gerou diversos relatos de enfermeiros. “Só hoje já atendi mais de 30 pacientes”, escreveu uma internauta. “Estou maquiada para me sentir bem comigo mesma, não para catar médico”. Além disso, o episódio do podcast foi retirado do ar.

Em resposta ao gshow, a atriz se defendeu, alegando que entrou na proposta humorística do programa. Segundo ela, uma amiga enfermeira concordou com sua declaração. “Elas se arrumam para caçar marido. É a realidade americana”, teria dito.

Para Daniela, no Brasil, as enfermeiras também se maquiam, e os comentários foram feitos para comparar realidade e ficção. “Não vi ofensa nisso, visto que o podcast do Mallandro é humor escrachado”, disse.

Conselho de enfermagem repudia declaração

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) disse repudiar veementemente a declaração da atriz.

Segundo postagem do Coren-RS, a fala “desrespeita as trabalhadoras da categoria, já que a forma como se maquiam e se cuidam esteticamente em nada tem a ver com a assistência prestada aos pacientes.”

Ainda na nota, a instituição declarou que esse tipo de afirmação “só corrobora com o desrespeito vivenciado pelas profissionais de Enfermagem, expostas diariamente à violência, à intolerância e ao machismo nos serviços de saúde”. O conselho também reforçou que há uma legislação a ser seguida pelas enfermeiras sobre o vestuário, em que não se recomendam adornos e unhas postiças.

Apresentadores também se pronunciaram

Na última quinta-feira, 27, um dos apresentadores do podcast, Sergio Mallandro, também fez uma declaração relacionada ao ocorrido. “Muita gente tá me perguntando, Serginho, o que você acha dos enfermeiros? Eu acho uma posição sagrada”, defendeu. “Uma posição que só Deus que botou essas pessoas no nosso caminho.”

Renato Rabelo, que também apresenta o programa, também se posicionou em redes sociais. “Peço perdão a todo o conselho de enfermagem, espero que vocês compreendam. O Papagaio é um programa alegre, de humor, e que assim continue”.