Daniela Mercury puxa coro de festa junina ao encontrar Padre Kelmon em voo; veja

No último debate presidencial antes do primeiro turno das eleições, a participação de Padre Kelmon (PTB), que se candidatava ao cargo, deu o que falar e resultou em uma série de memes nas redes sociais. No último domingo, 2, dia de votação, o político acabou pegando o mesmo voo que Daniela Mercury e foi alvo de deboche da cantora e demais passageiros.

Daniela, que declara publicamente seu apoio ao candidato Lula (PT), publicou no Instagram o momento inesperado, ao encontrar Padre Kelmon em um voo para São Paulo. A artista, então, entrou no clima dos memes que o apontavam como “padre de festa junina” e puxou um coro típico da festividade.

Candidato à Presidência Padre Kelmon (PTB) teve menos de 1% dos votos válidos Foto: EFE/André Coelho

A cantoria de Daniela e os demais passageiros foi registrada em vídeo. “Gente, o tal do padre estava no meu voo. Tive que cantar música de São João. O voo acompanhou”, contou a cantora na rede social.

Confira a seguir o momento:

Vale ressaltar que a esperança do padre pelo título de presidente da República acabou no último domingo, após receber menos de 1% dos votos válidos. Agora, Lula e Jair Bolsonaro (PL) disputam o segundo turno na corrida presidencial, que ocorre no próximo dia 30 de outubro.