Danny Masterson, de ‘That ‘70s Show’, tem julgamento anulado após impasse sobre júri

Danny Masterson, conhecido pela série de TV That ‘70s Show, teve seu julgamento pela acusação de estupro de três mulheres anulado após o júri não chegar a um consenso, na última quarta-feira, 30. As vítimas alegam que a violência sexual aconteceu entre 2001 e 2003. Um novo julgamento foi agendado para 27 de março de 2023 e ele pode pegar até 45 anos de prisão, segundo pedido dos promotores de Los Angeles.

O ator Danny Masterson, da série 'The Ranch' Foto: Jonathan Alcorn/ Reuters

Leia também Pesquisa: 67% dos brasileiros acham que violência sexual acontece porque homem não controla impulsos

De acordo com a Variety, os jurados, seis homens e seis mulheres, afirmaram em nota para a juíza Charlaine Olmedo que “não estão nem perto de chegar a uma decisão unânime em qualquer aspecto e estão convencidos de que isso não mudará”.

O representante do júri ainda informou ao magistrado que tinham recebido sete votos nos últimos dois dias e ainda permaneciam em um impasse em cada acusação. A decisão estava de 2 votos para culpado e 10 para inocente no caso um, 4 para culpado e 8 para inocente na caso 2, e 5 para culpado e 7 para inocente no Contagem 3. No entanto, para ser condenado, Masterson precisaria ser considerado culpado em pelo menos dois dos casos.

Originalmente, o júri teve três dias inteiros para analisar as acusações e mandou o comunicado no dia 18 de novembro. Porém, a juíza disse que eles não deliberaram o suficiente e pediu para que eles voltassem após o feriado de Ação de Graças, no dia 24 de novembro.

Durante o processo, dois dos jurados testaram positivo para a covid-19 e precisaram ser substituídos. A juíza então pediu para que um novo painel recomeçasse do zero e mesmo assim, a decisão continuou não sendo unânime.

A Variety ainda divulgou que as vítimas alegaram que Masterson teria contado com o apoio da Igreja de Cientologia, da qual é membro, para não ser preso.

Publicidade

“No entanto, estamos decididos coletivamente a continuar nossa luta por justiça, inclusive no tribunal civil, onde alegamos que o Sr. Masterson, juntamente com a Igreja de Cientologia, seu líder David Miscavige e outros, conspiraram para perseguir, assediar e nos intimidaram quando procuramos esclarecer as ações do Sr. Masterson”, declararam.

Danny Masterson, de 'That '70s Show', tem julgamento anulado após impasse sobre júri Foto: Divulgação

O ator teve seu papel de maior relevância entre 1998 e 2006, na série de comédia That 70s Show, em que ele interpretou um jovem rebelde. Em 2017, a Netflix o demitiu depois que o caso veio à tona, ele fazia parte da série The Ranch.