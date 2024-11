Dave Coulier, ator de ‘Três é Demais’, revela diagnóstico de câncer

Dave Coulier, conhecido por seu papel na série Três é demais, anunciou que foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin em estágio 3. O ator compartilhou detalhes sobre sua condição em uma entrevista recente à revista People.

Coulier relatou que o diagnóstico veio em outubro, após enfrentar uma infecção respiratória que causou inchaço em seus gânglios linfáticos. O rápido crescimento do inchaço, que atingiu o tamanho de uma bola de golfe, levou seu médico a recomendar exames adicionais e uma biópsia. "Três dias depois, meus médicos ligaram e disseram: 'Gostaríamos de ter notícias melhores, mas você tem linfoma não-Hodgkin de células B, e ele é bastante agressivo'", compartilhou o ator. Coulier descreveu o choque de passar de um aparente resfriado para um diagnóstico de câncer.

Após receber a notícia, Coulier e sua equipe médica agiram rapidamente. Duas semanas após o diagnóstico, o ator iniciou o tratamento de quimioterapia.

Compreendendo o linfoma não-Hodgkin

O linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, parte crucial do sistema imunológico do corpo. Esta doença ocorre quando os linfócitos, células de defesa do organismo, sofrem mutações genéticas e começam a se multiplicar de forma descontrolada.

Os sintomas mais comuns são o aumento indolor de gânglios superficiais do pescoço, axilas e virilha, acompanhado de febre, cansaço, suor noturno e perda de peso sem motivo aparente.

O diagnóstico é feito por meio de uma biópsia de alguma lesão suspeita. Exames de sangue e de imagem podem ajudar no fechamento do diagnóstico.

O tratamento é individualizado para cada paciente, mas, em geral, é baseado em quimioterapia, podendo ser associada à imunoterapia, radioterapia e transplante de medula óssea.