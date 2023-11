Dave Grohl, do Foo Fighters, usa placa para lembrar de não falar palavrão em show em Abu Dhabi; veja

Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, precisou de uma placa para ser lembrado de que não poderia falar palavrões durante um show em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no último domingo, 26.

De acordo com o site Consequence, que divulgou a informação, usar palavras de baixo calão é considerado crime no país e pode levar a até um ano de prisão.

A apresentação da banda aconteceu no Circuito de Yas Marina, logo após o Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1.

Depois do show, uma imagem da placa com a frase “não fale palavrão” presa ao pedestal do microfone de Grohl começou a circular. Um registro em vídeo mostra o momento em que o cantor cola o papel no objeto. Veja:

Durante o show, o vocalista ainda brincou que aquele provavelmente seria a primeira vez que faria uma apresentação sem falar palavrão. Ele disse que Taylor Hawkins, baterista da banda que morreu em 2022, teria amado a situação.

Ainda segundo a Consequence, Grohl dedicou a música Everlong ao músico. “Sonhei com ele na noite passada, que ele era careca e tinha um rabo de cavalo. Juro por Deus, eu realmente sonhei. Sonho com ele três vezes por semana, mas o da noite passada foi bom, porque ele estava sem cabelo e com um rabo de cavalo”, disse o cantor.

O Foo Fighters esteve no Brasil em setembro para se apresentar no festival The Town. Na ocasião, apresentaram o novo baterista da banda, Josh Freese. Lembre aqui como foi o show.