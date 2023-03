Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, promove churrasco para pessoas em situação de rua

Recentemente, Dave Grohl, o vocalista do Foo Fighters, promoveu um churrasco para cerca de 500 pessoas em situação de rua, no último dia 22 de fevereiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com o TMZ, a boa ação do artista foi realizada em parceria com a Hope The Mission, uma organização beneficente. Grohl acompanhou todo o trabalho e arcou financeiramente com todas as despesas da iniciativa.

Ainda segundo o site americano, Dave exerceu a função de churrasqueiro no evento, por cerca de 16 horas preparando costela, bisteca de porco e boi, feijão e salada de repolho. O líder da banda de rock ainda dormiu um pouco no estacionamento enquanto a carne era defumada.

Por fim, Grohl aproveitou para conversar com os moradores em situação de rua e a equipe do Hope The Mission.