David Beckham fala sobre seu TOC com limpeza em documentário da Netflix

O ex-jogador de futebol David Beckham está produzindo um documentário para a Netflix, ainda sem data de estreia, sobre sua vida pessoal e carreira.

Segundo o portal The Guardian, Beckham afirmou que sua família não o aprecia pelo TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) com limpeza, cujo qual, o astro sofre desde 2000. “Eu limpo muito bem, não tenho certeza de que isso é muito apreciado pela minha esposa, sendo muito sincero”, disse ele.

O ex-jogador revelou que, após sua mulher, Victoria Beckham, e os filhos irem dormir, ele limpa todos os cômodos da casa, inclusive arruma as luzes dos ambientes. “O fato de que todos vão dormir, e eu vou [limpar], limpo as velas, coloco as luzes da forma certa, me certifico de que tudo está limpo. Odeio descer de manhã e ter copos, pratos e tigelas sujas”, explicou.

A parte da limpeza que o astro menos gosta é a cera que fica ao redor das velas. “Eu tiro a cera da vela, limpo o vidro. Esse é meu ‘ódio de estimação’, a fumaça que fica ao redor do interior da vela. É estranho, eu sei”, confessou.

A divulgação da parceria entre Beckham e Netflix foi anunciada em julho do ano passado, em um post compartilhado por ambos os perfis.