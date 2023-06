David Corenswet será o 16ª ator a interpretar o Superman; confira a lista completa

David Corenswet será o novo Superman dos cinemas a partir de 2025, quando Superman: Legacy chega às telonas. O papel do primeiro super-herói dos quadrinhos é uma referência na cultura pop, sendo adaptado desde 1938 para os mais variados formatos de mídia, incluindo HQs, televisão, cinema e teatro.

Ao longo de todo esse período, o Homem de Aço já contou com quinze intérpretes diferentes. Corenswet será o encarregado de trazer uma nova visão para o herói, a 16ª na mídia, e conta com a direção de James Gunn para voltar a um caminho mais clássico, focado no lado familiar do Clark Kent, abandonado por suas últimas representações, com Henry Cavill e Zack Snyder.

Gunn, ao assumir a direção do longa, comentou que Superman: Legacy será a base criativa do novo Universo DC, e que o personagem não é só uma parte icônica da empresa, mas um símbolo para leitores de quadrinhos e fãs ao redor do mundo.

Superman: Legacy tem previsão de estreia para 10 de julho de 2025 e, além do David Corenswet no papel do Homem de Aço, terá Rachel Brosnahan como Lois Lane, jornalista e par romântico do herói.

Confira abaixo a lista com todos os atores que já interpretaram o Superman ao longo dos 85 anos de existência do personagem.





Kirk Alyn (1948 - 1950)

Continua após a publicidade

O primeiro Superman foi do ator Kirk Alyn, em 1948. Foto: Columbia Pictures/ Divulgação

Kirk Alyn foi o primeiro ator a interpretar o herói em uma produção live-action. Sua estreia no papel de Clark Kent/Superman aconteceu no seriado do Superman, de 1948, produzido pela Columbia Pictures.

A série, em 15 episódios, acompanha a chegada do herói na Terra, seu primeiro emprego como repórter no Planeta Diário, além do seu encontro com Lois Lane e a luta com a vilã Mulher-Aranha.

O ator voltou a viver o personagem na continuação do seriado, Atom Man vs. Superman, em 1950. Em 1978, fez uma participação em Superman: O Filme, como pai da Lois Lane.





George Reeves (1951 - 1958)

Superman do George Reeves, em cena da série 'As Aventuras do Superman', em 1952. Foto: ABC/ Divulgação

Continua após a publicidade

Ator de E O Vento Levou, considerado por muitos como o primeiro Superman, George Reeves foi escolhido para o papel após retornar da Segunda Guerra Mundial, momento em que sua carreira já não estava mais no auge.

Contratado para atuar no primeiro filme do Superman (Superman contra os Homens Toupeiras), em 1951, acabou emplacando 104 episódios da série As Aventuras do Superman, exibida entre 1952 e 1958.





Johnny Rockwell (1961)

Johnny Rockwell como Superman, em 1961. Foto: Reprodução

Johnny interpretou uma versão mais nova do herói, no episódio piloto da série As Aventuras do Superboy, em 1961. O programa, porém, foi cancelado antes de ir ao ar, devido aos altos custos de produção.





Continua após a publicidade

Bob Holiday (1966)

Superman de Bob Holiday no espetáculo da Broadway 'It's a Bird...It's a Plane...It's Superman'. Foto: It's a Bird...It's a Plane...It's Superman/ Divulgação

Bob Holiday foi o primeiro ator a interpretar o Homem de Aço nos teatros. Ele iniciou seus trabalhos como Superman em março de 1966, na Broadway. Ao todo, foram mais de 140 performances.

O ator ficou ainda por alguns anos no teatro, mesmo após seu papel como Superman e costumava aparecer em eventos para os fãs, como em Metropolis, festival dedicado ao herói, em Illinois.





David Wilson (1975)

Superman de David Wilson em 'It's a Bird...It's a Plane...It's Superman'. ABC / Divulgação. Foto: ABC / Divulgação.

Continua após a publicidade

David Wilson interpretou o Superman na versão de TV do musical da Broadway, intitulado É um Pássaro … É um Avião … É o Superman, em 1975.

A adaptação não foi um sucesso de público, nem de crítica, mas marcou a carreira do ator, de 74 anos.





Jeff East (1978)

Jeff East como Clark Kent em 'Superman: O Filme'. Warner Bros. Pictures / Divulgação. Foto: Warner Bros. Pictures / Divulgação.

Jeff interpretou a versão adolescente do Clark Kent em Superman: O Filme (1978). Ele não chegou a vestir o manto do herói, mas viveu o personagem junto com Christopher Reeve.





Continua após a publicidade

Christopher Reeve (1978 - 1984)

Christopher Reeve como Superman. Warner Bros. Pictures / Divulgação. Foto: Warner Bros. Pictures / Divulgação.

O ator trouxe a fisionomia que marcou gerações ao papel do Homem de Aço, interpretando o personagem em quatro filmes: Superman: O Filme (1978), Superman 2: A Aventura Continua (1980), Superman 3 (1983) e Superman 4: Em Busca da Paz (1984).

O ator sofreu um acidente de avião em maio de 1995, ficando tetraplégico. Em 2002, participou da série Smallville como o Dr. Swann.

Christopher Reeve faleceu aos 52 anos em 2004, vítima de enfarte causado por uma infecção.





John Haymes Newton (1988)

Continua após a publicidade

John Haymes Newton como Superman na série 'Superboy', de 1988. CBS / Divulgação. Foto: CBS / Divulgação.

John Haymes Newton viveu o super-herói na série Superboy, em 1988. Porém, devido a alguns problemas nos bastidores da série, sua passagem durou apenas na primeira temporada, sendo substituído por Gerard Christopher, nas três temporadas seguintes.





Gerard Christopher (1989 - 1991)

Gerard Christopher na série 'Superboy', em 1990. Foto: CBS / Divulgação

O ator substituiu John Haymes Newton na segunda temporada de Superboy, ficando até a quarta e última temporada da série, em 1992.

Gerard quase reprisou o papel em Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman, clássica série dos anos 1990. Porém, quando os produtores descobriram que ele já havia interpretado o Homem de Aço em outra série, ele acabou demitido.





Dean Cain (1993 - 1997)

Dean Cain como Superman na série "Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman", de 1993. Foto: ABC / Divulgação

Dean Cain, ator descendente de irlandeses, galeses e japoneses, fez muito sucesso no papel de Clark Kent/Superman na série de TV Lois & Clark: As Novas Aventuras do Superman, que teve quatro temporadas, somando 88 episódios, entre 1993 e 1997.

Em 2015, o ator participou da série Supergirl, onde interpretou o Sr. Danvers, pai adotivo da Kara/Supergirl.





Tom Welling (2001 - 2011)

Tom Welling como Clark Kent na série 'Smallville', de 2001 a 2011. Foto: CW / Divulgação.

Tom Welling viveu Clark Kent, protagonista da série Smallville ao longo de 217 episódios. A série foi exibida entre 2001 e 2011, contando com dez temporadas.

O ator voltou ao papel de Clark Kent em 2019, em um episódio da série Batwoman, dentro do especial Crise nas Infinitas Terras, da CW.





Brandon Routh (2006)

Brandon Routh como Superman. Foto: CW / Divulgação

Brandon Routh foi o herói no filme Superman: O Retorno, em 2006. Tanto o filme, quanto a atuação do ator foram alvos de severas críticas, que fizeram com que ele desse um tempo na carreira.

O ator retornou às produções de super-heróis após integrar o elenco do Arrowverso, como parte da equipe de heróis de Legends of Tomorrow.

Assim como Tom Welling, retornou ao papel de Clark Kent/Superman em 2019, no especial Crise nas Infinitas Terras, da CW.





Henry Cavill (2013 - 2022)

Hnery Cavill como Superman no filme "O Homem de Aço", de 2013. Foto: Warner Bros. Pictures / Divulgação.

Superman dos cinemas desde 2013, Henry Cavill deixa o posto para David Corenswet. Intérprete do herói nos filmes O Homem de Aço (2013), Batman vs Superman: A Origem da Justiça (2016), Liga da Justiça (2017) e Liga da Justiça de Zack Snyder (2021), além de uma participação especial em Adão Negro (2022), o ator não era uma unanimidade entre o público, por se distanciar de uma versão clássica do herói.

Além disso, confusões nos bastidores dificultaram a continuidade do ator no papel do Homem de Aço.





Tyler Hoechlin (2016 - Atual)

Tyler Hoechlin como Superman na série "Superman & Lois". Foto: CW / Divulgação.

Em 2016, na segunda temporada de Supergirl, fomos apresentados à mais nova versão do herói, interpretada por Tyler Hoechlin. Apesar das participações pontuais na série da heroína, em 2021 o ator conquistou uma série própria, Superman & Lois, que continua em exibição até o momento, sendo elogiada pelo público e pela crítica.





Nicolas Cage (2023)

Nicolas Cage como Superman no filme "The Flash", em 2023. Foto: Reprodução de vídeo / Twitter / @FranklinSjr_

Apesar de ter tido um filme cancelado, Superman Lives, em 1996, Nicolas Cage conseguiu viver o herói neste ano, com uma breve participação no filme do Flash (2023).

Superman Lives teve a pré-produção iniciada em 1996, e seria dirigido por Tim Burton. Porém, após conflitos internos e problemas na produção, o filme foi cancelado.