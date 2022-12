De Anitta a Ludmilla: Brasileiros que fizeram sucesso internacional em 2022

Os brasileiros dominaram o topo das paradas em 2022 e fizeram história nas premiações ao redor do mundo. Prova disso é Anitta como número 1 de playlist no Spotify com o hit Envolver, Ludmilla vencendo um Grammy Latino e Liniker sendo a primeira transsexual a ganhar em uma categoria da premiação.

Outras bandas e cantores do Brasil também chamaram a atenção da mídia internacional pelas suas conquistas em 2022. Aproveite e relembre os brasileiros que fizeram sucesso em terras estrangeiras neste ano:





Anitta

Anitta durante apresentação no Coachella, em 2022 Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona

Dois mil e vinte e dois foi o ano de Anitta. Nascida e criada em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, a cantora tornou-se a primeira brasileira a ocupar o topo do Spotify Mundial, a levar uma estatueta do American Music Awards (AMAs) para casa e ser indicada na categoria Artista Revelação do Grammy.

Ela também recebeu o prêmio de Melhor Artista Latina no MTV Europe Music Awards, concorrendo com Shakira, Rosalía, Bad Bunny, Becky G e J Balvin. No Innovators Awards, premiação promovida pelo Wall Street Journal, ganhou como Artista Musical Inovadora.

No Coachella, em 2022, a cantora levou toda a sua brasilidade ao palco do festival norte-americano. A apresentação teve até parceria com Snoop Dogg.

Relembre:

Anitta e Snoop Dogg ao som de “Onda Diferente” #Coachella 💃🏻 pic.twitter.com/68Gzcx0aom — PLΔNΣT RΔP (@PlantRap) April 16, 2022

E uma parceria entre Anitta e Rihanna? Teve também! Ela fez uma performance sensual no desfile Savage x Fenty Show Vol 4. A brasileira cantou Practice e Envolver na apresentação.

Em outro momento, Anitta viralizou internacionalmente por uma razão um tanto quanto inusitada. No evento Los40 Music Awards, em Madri, na Espanha, a artista rebolou para a política espanhola Isabel Días Ayuso e se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

Em entrevista ao programa La Resistencia, ela confessou não saber o cargo profissional da mulher e, por isso, teve liberdade para rebolar em frente a ela. “Achava que era uma presidente de uma comunidade do Facebook”, disse ela, aos risos.

Anitta rebola para política conservadora e causa espanto em premiação na Espanha. pic.twitter.com/559z72GIQy — Trago Verdades (@tragosoverdade) November 5, 2022

A cantora também fez uma parceria com o Black Eyed Peas. Ela cantou com o grupo norte-americano, dono de diversos hits como Pump It, My Humps e Where Is The Love?, na música Simply The Best, do disco Elevation (2022).

Ouça:





Ludmilla

A cantora Ludmilla completou 27 anos e ganhou comemoração surpresa em camarote da Sapucaí. Foto: Wilton Junior/Estadão

Ludmilla levou, pela primeira vez, um Grammy Latino. Com o disco Numanice #2, a cantora venceu na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode da premiação.

“Nunca imaginei ganhar um Grammy, um dos maiores prêmios do mundo da música. E receber esse Grammy através de um sonho que veio da minha cabeça, da minha mente, e muita gente não acreditou no início. Mas eu batalhei e hoje estar recebendo esse prêmio… Quero dedicar ele a Deus, a minha família e a todos os meus fãs. Muito obrigado, gente”, disse ela ao receber a estatueta em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Além do Grammy, teve lançamento de parceria internacional. Ela divulgou sua faixa Tic Tac, com Sean Paul, em setembro deste ano. O dominicano Topo La Maskara foi mais um cantor a contribuir com a música.

Focada na carreira internacional, Ludmilla viajou ao Catar para se apresentar em show do evento oficial da Copa do Mundo com Jason Derulo e Lil Baby.

Como ela é LGBT+ e, no país a homossexualidade é considerada crime, Ludmilla recebeu muitas críticas por isso. No entanto, afirmou escolher cinco instituições para ajudar a causa durante todo o ano de 2023.





Liniker

Liniker é primeira mulher trans a ganhar categoria do Grammy Latino; brasileira venceu prêmio de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. Foto: Latin Grammy's/Youtube

Liniker fez história ao se tornar a primeira mulher transsexual a ganhar um Grammy Latino. Com o disco Indigo Borboleta Anil, a brasileira levou a categoria de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira.

“Olá, eu sou uma cantora, compositora e atriz brasileira. Hoje, algo histórico acontece na história do meu País: é a primeira vez que uma artista transsexual ganha um Grammy. Muito obrigada a todos da minha equipe, que estiverem comigo e sonharam comigo. Muito obrigada a todos vocês!”, disse ela em espanhol, emocionada, ao receber a estatueta.

Parabéns! @Liniker Melhor Álbum de Música Popular Brasileira 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/pgaHqoK0yS — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 17, 2022





Dj LK da Escócia

O Dj LK da Escócia alcançou o top 3 da playlist Viral 50 do Spotify, nos Estados Unidos, com a música Tubarão Te Amo. Para a canção, o artista fez parceria com Ryan SP, MC Daniel, MC RF, MC Jhenny e o grupo Tchakabum.

Porém, Mc Carol acusou LK da Escócia de usar trecho da sua voz sem autorização prévia. “Usar minha voz sem autorização nas músicas está virando um hábito! A última foi essa Tubarão Te Amo, que está bombando nas redes e eu não estou recebendo nem um real… Minha equipe tá tentando contado no telefone da equipe do DJ Lk e eles simplesmente não atendem ou não respondem”, afirmou ela no Twitter.

Depois, os dois entraram em consenso e fizeram um acordo. Ela disse que seria creditada na música.

Até o momento desta publicação, o nome de Mc Carol não aparece entre os criadores de Tubarão Te Amo no Spotify.

Mc Carol ainda não aparece nos créditos da música 'Tubarão Te Amo', de Dj LK da Escócia Foto: Gabriela Piva/Estadão





Bala Desejo

Las Vegas (United States), 17/11/2022.- Bala Desejo no tapete vermelho da 23ª edição do Grammy Latino em novembro de 2023 Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

A banda Bala Desejo também teve um grande ano. Natural do Rio de Janeiro, o quarteto formado por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra levou um Grammy Latino como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa pelo disco Sim Sim Sim.

O grupo musical surgiu durante a pandemia e possui um único álbum - o vencedor da premiação. O trabalho mais recente, no entanto, é um remix da música Passarinha, feito por Malifoo, do mesmo disco.

Ouça: