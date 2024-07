De Justin Bieber a Rihanna: Quem são os milionários que contratam celebridades para casamento do ano

Rihanna se apresentou no pré-casamento de Anant Ambani e Radhika Merchant Foto: @rihannadaily Via Twitter @radhikamerchant.real Via Instagram

Imagine contratar um ídolo para tocar em seu casamento? O que parece só um sonho para a maioria dos mortais é realidade para um casal de milionários indianos, Anant Ambani e Radhika Merchant.

Após ter contratado, em março, ninguém menos que Rihanna - ela mesma, que não se apresenta ao vivo desde 2016 - outra atração é Justin Bieber que já está em Mumbai, na Índia, para a festa que ocorre nesta sexta, 05, em um dos muitos eventos de pré-casamento. A cerimônia em si acontece entre os dias 12 e 14 de julho.

O evento já vem sendo considerado o “casamento do ano”.

Quem é o casal

PUBLICIDADE Anant Ambani é filho de um dos homens mais ricos do mundo, caçula de Mukesh Ambani, CEO da Reliance Industries, um conglomerado que atua no ramo do petróleo e das telecomunicações. Ambani tem uma fortuna avaliada em US$ 117 bilhões, o equivalente a R$ 642 bilhões de reais. Já a noiva, Radhika Merchant, é filha de magnatas do ramo farmacêutico, e fez faculdade na área em Nova York. Os dois trabalham nas empresas dos pais. Ambos têm 29 anos e já são celebridades na Índia.

O casal está junto desde 2017, quando se conheceram por meio de amigos em comum. Foi amor à primeira vista, segundo o casal. “O primeiro encontro despertou algo especial entre nós, e não demorou muito para namorarmos”, disse a noiva para a Vogue dos Estados Unidos.

Festas exuberantes

De acordo com a tradição indiana, o casamento é celebrado em vários dias. Mas, a pré-festa do casal milionário começou mesmo em março, com o show de Rihanna. Entre os presentes, estavam os também milionários Mark Zuckerberg e Bill Gates. Marcada pela exuberância, a festa contou com mais de 5 mil drones sobrevoando o evento.

Em maio, a celebração aconteceu em um cruzeiro, com shows de Katy Perry (atração do Rock In Rio), Backstreet Boys e Andrea Bocelli.

Segundo a imprensa internacional, Justin Bieber recebeu cerca de US$ 10 milhões para se apresentar no evento. Já Rihanna teria recebido US$ 9 milhões.

O casamento oficial ocorre entre os dias 12 e 14 de julho. Seguindo tradição a hindu, as datas foram escolhidas com base em dias de bonança pautados nos mapas astrais dos noivos.