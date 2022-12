De Olaf a Kamala Harris: Confira os memes da polêmica entre Fábio Porchat e Gkay

A resposta de Fábio Porchat para Gessica Kayane, a Gkay, é um dos assuntos mais comentados das redes sociais desta terça-feira, 27. Tudo começou quando o comediante fez uma piada no Melhores do Ano, do Domingão com Huck, sobre a participação da atriz no Lady Night, programa de Tatá Werneck, na Rede Globo.

Ela não gostou da brincadeira e, no Twitter, disse que aquela situação estragou o seu Natal. Porchat tentou se explicar para ela no privado, mas não conseguiu. Por isso, ele publicou um vídeo de pronunciamento nas redes sociais.

Na filmagem, o artista disse que quem estragou o Natal dela foi o ano ruim de Gkay. Isso devido à entrevista para Werneck, filme que foi “fracasso de público e crítica” e até sobre relatos de que a comediante maltratava funcionários - o youtuber Felipe Castanhari foi uma das pessoas que falou disso publicamente.

“A minha piada dizendo: ‘Ai, que difícil entrevistar a Gkay’, desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir.”

A resposta de Porchat para a atriz viralizou nas redes sociais e rendeu diversos memes. Dentre eles, teve até brincadeira com o personagem Olaf, que o artista dublou na franquia de Frozen, da Disney. Confira:

a Gkay acusou o Fábio Porchat de estragar o natal dela agora ele foi lá estragou o ano novo pic.twitter.com/xauMiFxNg3 — the amazing carlos (@pqpcarlos) December 27, 2022

o fabio porchat assim pra gkay pic.twitter.com/jotdq5HSzs — gabriel (@ribgabr) December 27, 2022

o fabio porchat simplesmente fez um top piores momentos da gkay em 2022 pic.twitter.com/b1yh0RSF5P — marcelo | fan account (@beyharmonizer) December 27, 2022

A entrevista da Gkay para a Tatá Werneck também foi alvo de meme depois da polêmica com Porchat. Alguns usuários da web brincaram que a equipe da assessoria de imprensa da artista não descansaria no final do ano.

Confira:

a assessoria da gkay: oba agora descansar muito até o ano que vem!!!!



o Fábio Porchat: pic.twitter.com/UICfSxjF14 — preta (@pretademaiss) December 27, 2022

A entrevista da Gkay foi assim pra mim pic.twitter.com/vjyqyM2o8s — JoniSiqueira (@JoniSiqueira) December 27, 2022

Celebridades como Gregório Duvivier, Astrid Fontenelle e Tatá Werneck se pronunciaram sobre o assunto nos comentários do vídeo de Porchat.

“Ufa!!!!! Eu achei q vinha um pedido de desculpas. Veio uma aula! Boas férias!!”, disse Fontenelle.

“Parabéns, Tite! Éramos para estar bêbados, comemorando e não falando dessa polêmica b****”, disse Maurício Meirelles.

“Seu erro foi trocar Jesus pela Gkay como seu alvo de fim de ano”, falou Fábio de Luca.

“HAHAHAHAHA cara*** que alivio, achei que fosse um pedido de desculpas”, comentou Duviviver.

Já Tatá Werneck, que entrevistou Gkay para o seu programa, brincou com o vídeo de Porchat em um programa do Ronnie Von.

“Obrigada pelo seu vídeo do Ronnie. Vou usá-lo contra você sempre que puder”, escreveu.

Se o Brasil tivesse ganhado a Copa , a gente ia ta comemorando e não falando da Gkay x PORCHAT.



PARABÉNS TITE!!!!! — Mauricio Meirelles (@MauMeirelles) December 27, 2022

A Gkay esperando um “Peço perdão pelo vacilo” e recebeu um “E DIGO MAIS!”



Pode esquecer convite pra farofa viu @FabioPorchat kkkkkkkk https://t.co/jUZiO3hw9X — Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) December 27, 2022

E não é só sobre o Porchat e Paulo não! Eh sobre o Léo Lins, sobre o Danilo, sobre o Rafinha, sobre o Dih, sobre Meirelles, sobre todos os comediantes! A arte não se limita! Vc pode ou não consumir, igual comida que vc não gosta!

É só não ir no show e não encher o saco! — victor sarro (@victorsarro) December 27, 2022