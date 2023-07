Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, conta pedido inusitado de fã em aeroporto: “botou o dedo para cima”

Horas antes de entrar no palco do Domingo com Huck neste domingo, 2 de julho, a comediante Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo (1978-2021), contou em uma live do apresentador Luciano Huck no Instagram a maneira com que foi abordada por uma fã no aeroporto dias atrás.

Segundo Déa, ela estava esperando um voo na companhia do jornalista Marcelo Cosme quando uma mulher se aproximou. De forma bem humorada, Déa contou o que ocorreu:

“Veio uma maluca - tomara que ela esteja assistindo (a live), que ela vai dizer: ‘fui eu’ - botou o dedo para cima e gritou: ‘vai ter que tirar foto comigo!’.

Huck, em meio a risadas, pergunta para Déa Lúcia qual foi sua reação.

“Eu levantei o dedo que nem ela, sabe que Dona Hermínia é arretada, (e falei): ‘não tiro foto até pedir com educação!’”.

Luciano Huck e Déa Lúcia em live do apresentador Foto: Reprodução/Instagram @lucianohuck

Nesse momento, a live era assistida por mais de 8.500 pessoas, segundo disse Huck no vídeo. Logo em seguida, Huck convidou uma seguidora para participar do ao vivo.

No início da transmissão, feita do camarim dos Estúdios Globo, Huck disse que estava com dor nas costas e que havia tomado medicação para isso. Já Déa Lúcia estava com bobes nos cabelos, preparando-se para o programa. “Estou com meu chefinho lindo, que me deu emprego”, disse a mãe de Paulo Gustavo, apontando para o apresentador.

Assista ao vídeo: