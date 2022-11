‘Deadpool 3′: Ryan Reynolds conta como ajudou Hugh Jackman a voltar ao papel de Wolverine

Publicidade

Ryan Reynolds, de 46 anos, contou, em entrevista ao site Collider, como ajudou Hugh Jackman, de 54, conhecido por interpretar o mutante Wolverine, a voltar a viver o personagem em Deadpool 3. Ele deixou o papel após o filme Logan (2017), que fora aclamado pela crítica especializada ao alcançar 94% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Como eles são amigos fora das telas, há quem diga que o intérprete de Deadpool fora responsável pelo retorno de Jackman como o mutante, mas o marido de Blake Lively nega o boato.

Reynolds conta, no entanto, que sempre quis o ator de volta como Wolverine. Ele deixou isso evidente logo na primeira conversa com Kevin Faige, presidente da Marvel Studios, responsável pela produção dos filmes desde quando a Disney comprou a Fox.

Hugh Jackman como o personagem e mutante Wolverine Foto: FOX

“No primeiro bate-papo, eu e Faige conversamos sobre fazer um longa comigo e com ele - um filme ‘Deadpool Wolverine’. Isso não era possível na época, mas Jackman simplesmente me telefonou na hora perfeita para dizer que estaria interessado em voltar”, disse Reynolds.

O artista não quis contar detalhes da conversa com Jackman, mas afirmou que, depois de o ator “expressar interesse em voltar”, fora informar Feige. “Então, era esse o meu trabalho”, completou.

Em entrevista à revista Variety, Jackman contou que decidiu voltar após assistir ao primeiro Deadpool (2016): “Com 20 minutos de filme, eu estava tipo, ‘Ah, droga’. Tudo o que eu ficava vendo na minha cabeça era [o filme] 48 Horas com Nick Nolte e Eddie Murphy. Então, está fermentando há muito tempo. Só demorei mais para chegar aqui”.

Sob direção de Shawn Levy, conhecido por Uma Noite no Museu e O Projeto Adam, Deadpool 3 tem estreia definida para 8 de agosto de 2024.

A primeira obra da franquia foi um sucesso de bilheteria. Conforme o Box Office Mojo, o longa acumulou mais de US$ 783 milhões no mundo inteiro. Deadpool 2 (2018) conquistou US$ 734,5 milhões.