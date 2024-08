Débora Duarte reaparece ao lado do pai Lima Duarte em novas fotos; veja

Daniela Duarte compartilhou sua emoção ao participar, junto com o pai e o amigo de infância Dionísio Jacob, de uma homenagem ao ator Davi José. O evento, organizado pela Cinemateca Brasileira, TV Cultura e Ateliê Editorial, celebrou a carreira de Davi com uma mostra de filmes e uma exposição fotográfica que revisitou momentos icônicos do cinema e teatro brasileiro.

“Foi uma verdadeira viagem no tempo, uma imersão histórica... E para minha grande surpresa e imensa emoção, pude rever o filme que fiz na França quando tinha apenas 20 anos”, escreveu Daniela, referindo-se ao filme Céleste (1970) dirigido por Michel Gast, no qual atuou ao lado de grandes nomes como Jean Rochefort, Lea Massari e o próprio Davi José.