Deborah Secco, Carolina Dieckmann e outras famosas que mudaram o visual radicalmente para novelas

Marina Ruy Barbosa compartilhou recentemente que cortou alguns centrímetros do cabelo para dar vida a nova personagem na próxima novela da TV Globo, Fuzuê. No entanto, a mudança não foi nada além do que ela já fez em outros momentos da carreira, como por exemplo, quando interpretou Eliza, em Totalmente Demais, em 2015.

Marina Ruy Barbosa responde críticas sobre novo corte de cabelo: ‘Vocês amam odiar certas pessoas’ Foto: Reprodução/Instagram/@marinaruybarbosa

Já outros rostos famosos da TV encararam o desafio de uma mudança mais radical para suas personagens, seja durante a gravação da cena ou nos bastidores.

Carolina Dieckmann, por exemplo, teve os cabelos cortados durante a novela Laços de Família, em 2001. O momento aconteceu quando sua personagem Camila estava sofrendo com as sessões de quimeoterapia após ter sido diagnosticada com leucemia. Ao som de Love By Grace, de Lara Fabian, a cena emociou a atriz, quem estava presente nos bastidores e claro, o público. Na época, a famosa tinha os cabelos loiros na altura dos ombros.

Numa das mais icônicas cenas das novelas brasileiras, a personagem Camila precisava raspar seu cabelo por conta de um câncer em 'Laços de Família'; a atriz aceitou perder suas longas madeixas em frente às câmeras Foto: Divulgação/Globo/Reprodução de vídeo/YouTube

Já Deborah Secco, em Segundo Sol, em 2018, também raspou os cabelos em cena. Sua personagem Karola queria se redimir das maldades que fez ao longo da trama. A cena começou com a atriz cortando o próprio cabelo e depois nos bastidores foi ajustado.

“Karola é intensa e nos encontramos nessa característica. Esse corpo, que é meu e também dela, vive os efeitos dessa intensidade. Use nosso corpo, Karola. Obrigada por viver comigo e por permitir esse desmonte, que normalmente precede as histórias, acontecer na frente do público. Nunca estive tão realizada”, escreveu a atriz na época. Vale lembrar que em 1996, a atriz cortou o cabelo bem curtinho para viver a personagem Tatu, em Vira Lata.

Continua após a publicidade

Para interpretar Ivan, em A Força do Querer, em 2017, a atriz Carol Duarte foi mais uma que raspou seus cabelos em cena. Na ocasião, Duarte cortou os longos cabelos loiros e cacheados na transição de genêro do seu personagem - assumindo identidade masculina.

Carol Duarte cortou os cabelos em cena, em 'A Força do Querer' Foto: Estevam Avellar/Artur Meninea/Globo

Na segunda parte de Verdades Secretas, em 2022, Agatha Moreira fez uma transformação radical: cortou e platinou os cabelos para dar a vida novamente a personagem Giovanna. Inclusive, no fim das gravações, raspou a cabeça por completo. Anteriormente, ela estava com os cabelos castanhos e na altura dos ombros - e agora, para viver Graça, na novela Terra e Paixão, segue com uma extensão capilar de longos cabelos loiros e claros.

Para viver Olímpia, em Tempo de Amar, em 2018, Sabrina Petraglia encarou as tesouras e ficou com uma franja e cabelos curtinhos. Na época, a atriz disse que ficou com medo do novo visua não ficar bom, mas depois ficou “apaixonada”.

Sabrina Petraglia cortou o cabelo e adotou uma franja para 'Tempo de Amar' Foto: João Miguel Júnior/Globo

Continua após a publicidade

Se agora suas mudanças capilares são por escolha própria, antes Bruna Linzmeyer encarava o desafio para dar a vida a uma personagem, como foi na nova versão da novela Meu Pedacinho de Chão, em 2014, quando teve sua primeira protagonista. Na época, ela precisou deixar os cabelos no tom de rosa claro e com uma franja - e revelou que sempre foi um sonho, realizado nas telas.