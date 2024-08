A atriz Deborah Secco falou pela primeira vez sobre o fim do casamento de 9 anos com Hugo Moura. O rompimento foi anunciado em abril.

PUBLICIDADE “A separação foi a coisa mais difícil que já vivi na vida inteira. Eu sou filha de pais separados e ainda me dói a ruptura da minha família. Hoje, entendo que meus pais ficaram muito mais felizes para serem mãe e pai melhores após se separarem”, falou Deborah à revista Marie Claire. Ela explica que o motivo do silêncio foi para proteger a filha, Maria Flor. “As pessoas querem uma resposta clara para o término, mas no nosso caso não tem. São respostas profundas. Precisamos cuidar do que mais nos importa, que é o bem-estar da Maria. Queremos que ela passe por isso da forma mais tranquila, amorosa e silenciosa possível”.

A atriz Deborah Secco e o ex-marido, Hugo Moura Foto: Luciana Prezia

“Aconteça o que acontecer, estaremos juntos por ela, nos amando. A gente não está mais casado, mas Hugo é uma das pessoas que mais amo na vida”, complementou a artista.

Bissexual, ela também falou sobre ter relacionamentos com mulheres. “Tive alguns relacionamentos até duradouros com mulheres. Elas são mais cautelosas, são boas para fazer escondido. Me apaixono por pessoas, mas nunca aconteceu de assumir um relacionamento com uma mulher. Foi algo do meu caminho, não foi intencional ou planejado”.