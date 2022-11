Deborah Secco reage a comentários sobre look do ‘Tá Na Copa’: ‘Hoje tem mais’

Publicidade

Deborah Secco reagiu a comentários no Twitter sobre look que usou durante o Tá Na Copa, programa do SporTV no qual trabalha como comentarista da Copa do Mundo 2022. Com um top cropped, calcinha à mostra e a barriga de fora, a roupa da atriz chamou a atenção e gerou comentários na web.

A repórter Flávia Jannuzzi, da Rede Globo, criticou o look de Secco, assim como a página Quebrando O Tabu, que se desculpou pelos comentários.

O público também dividiu opiniões sobre a escolha da atriz para apresentar os jogos.

O look da Déborah Secco é pra um festival, não para cobrir um jogo de copa do mundo! As mulheres dessa área lutam tanto para não serem sexualizadas, assediadas… a informação, o esporte ficaram em segundo plano. O que importa hoje em dia é se expor ao ridículo / à lacração pic.twitter.com/RGo8BVXFWN — Lyandra (@lyandraribas) November 21, 2022

“O look de Deborah Secco é para um festival, e não para cobrir um jogo de uma Copa do Mundo”, escreveu uma usuária da web.

“Acho super que ela poderia estar com a mesma roupa, mas sem descaracterizar o uniforme. A Deborah não é jornalista”, afirmou outra pessoa.

Mesmo com os comentários negativos, Deborah recebeu muitos elogios. Ela respondeu alguns deles em sua conta oficial do Twitter e garantiu: “Hoje tem mais!”.

Com uma nova publicação de um outro look, ela afirmou que está sendo “quem quer ser”.

Veja: