Deborah Secco revela ter sido traída em todos os seus relacionamentos: ‘Não levo para o coração’

Deborah Secco revelou que foi traída em todos os relacionamentos amorosos que se envolveu. A declaração foi feita em entrevista à Quem, nesta quinta-feira, 14.

A atriz é casada com o fotógrafo Hugo Moura desde 2015 e, juntos, eles têm uma filha, Maria Flor. Deborah já viveu romances com alguns nomes do meio artístico.

Alguns nomes são o diretor Papinha, Maurício Mattar, Dado Dolabella, Marcelo Faria, Marcelo Falcão e Roger Flores. Então, sobre essas experiências amorosas, ela refletiu:

A atriz Deborah Secco Foto: Globo/ João Miguel Júnior

“Fui traída por todas as pessoas que me relacionei. Cada caso foi um caso. No início, com mais dor. Hoje, com mais entendimento. Entendo hoje que cada pessoa dá o que tem de melhor, e nem sempre é o que eu acho incrível”.

“A gente é o que a gente consegue, a gente vai evoluindo e entendendo que é importante não cobrar tanto das pessoas. Não levo mais nada para o coração”, concluiu.