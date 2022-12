“Decidi que o tema do ano vai ser ‘beija-flor’”, disse Jennifer Lopez sobre nova música

Em sua newsletter para fãs, Jennifer Lopez deu detalhes sobre a sua festa de natal, que neste ano teve o tema ‘beija-flor’. A cantora disse que se inspirou no pássaro para o modo como pretende levar a vida em 2023. Para ela, o animal é “o mensageiro do amor”.

“Decidi que ‘beija-flor’ seria o tema perfeito para este ano”, disse a cantora que recentemente voltou a namorar Ben Afleck, ator com que havia se relacionado entre 2000 e 2004. “Nós temos famílias abençoadas, o dobro de diversão, o dobro de amor, o dobro de presente e o triplo de caos”, continuou.

Para 2023, a cantora reserva o lançamento de This is me… now. Entre as novas faixas anunciadas para o álbum está Hummingbird — ‘beija-flor’ em inglês. Em clima de quem revive as delícias do amor, JLo explicou o porquê da paixão pelo pássaro.

Neste natal, da decoração da árvore até o vestido de Jennifer Lopes foram inspirados no beija-flor Foto: Instagram.com/@jlo

“Eles [beija-flores] são apressados, mas eles sempre têm um tempo para parar, comer alguma coisa doce e sentir o cheiro das rosas”, escreveu. “Eu me identifico com eles, mais do que isso: toda vez que vejo um deles, sinto como se fosse um sinal de Deus, me dizendo que tudo vai ficar bem”.

This is me… now celebra o aniversário de 20 anos de This is me… then, terceiro disco da cantora. O álbum, lançado em 2003, vendeu mais de 2,5 milhões de cópias somente nos EUA.