O ator Dedé Santana, de 86 anos, que foi integrante de Os Trapalhões, passou por procedimentos estéticos e compartilhou com seus seguidores no Instagram. O humorista fez preenchimento de mandíbula, bigode chinês, mento, olheiras, malar, lábios, marionete e design de sobrancelhas.

Dedé Santana faz harmonização facial e compartilha resultado em rede social; veja antes e depois Foto: Daniel Teixeira / Estadão

Leia também Câmara Municipal aprova projeto de lei que cria Dia da Harmonização Facial em São Paulo

O ator publicou uma foto mostrando o rosto antes e depois da harmonização facial. “86 anos com carinha de…(complete a frase nos comentários)”, mostra a legenda da foto. Realizado em Tatuí, no interior de São Paulo, seguidores comentaram a nova aparência do humorista.

“Rejuvenesceu muito! Dou 55 anos”, escreveu uma seguidora. “Muito bem, Dedé, autoestima é tudo. Se você gostou e está se sentindo bem, isso é o que importa. Eu achei que ficou ótimo!”, elogiou outra. No entanto, houve quem criticasse o humorista. “Não era ele que estava precisando de ajuda para pagar as contas e para comprar comida?”, comentou outra.