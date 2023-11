Delegada do caso Ana Hickmann fala sobre apresentadora: ‘Teve muita coragem’

Márcia Pereira Cruz, delegada responsável pelo caso de Ana Hickmann na delegacia de Itu (SP), falou sobre a apresentadora em entrevista para a TV Tem, afiliada da Globo. Ana, que registrou boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica, foi elogiada pela delegada.

“Pessoalmente, achei que ela teve muita coragem de vir até a delegacia e registrar a ocorrência, apesar de toda a exposição que ela está tendo na imprensa por ser uma pessoa famosa”, declarou Márcia. “Acredito que as mulheres têm que registrar ocorrência, têm que procurar a delegacia da mulher, ou qualquer outra, sempre que forem vítimas tanto de violência física, quanto psicológica”.

O casal Alexandre Correa e Ana Hickmann Foto: Reprodução/@alewin71

Segundo Márcia, Ana afirmou que o casal discutiu até que ela fosse segurada contra a parede e impedida de procurar ajuda. Ela conseguiu se afastar do marido e se trancar em outro cômodo, onde conseguiu ligar para a polícia. Márcia confirmou que a apresentadora não pediu medida protetiva contra o marido.

Ela também detalhou os próximos passos da investigação. Corrêa será intimado para depor sobre a queixa da esposa, visto que quando a polícia chegou no local no último sábado, ele já não estava mais na casa. Os funcionários do casal, que estavam na casa mas não presenciaram a briga, também serão ouvidos.

Ana Hickmann e Alexandre Correa Foto: Iara Morselli/Estadão

Continua após a publicidade

Ana Hickmann também passou por um corpo delito e o resultado sairá em até 20 dias, ressaltou a delegada.