Demi Moore está morando na casa de Bruce Willis após diagnóstico de demência do ator

Demi Moore se mudou para a casa de Bruce Willis e da atual esposa do ator, Emma Heming, após o ator ser diagnosticado com demência, de acordo com fontes do site Radar Online.

Os atores de Hollywood foram casados entre 1987 e 2000, mas mantiveram uma relação amigável após a separação por conta das três filhas que tiveram juntos. Willis ainda tem duas filhas mais novas, frutos do casamento atual, que também moram na casa do artista na Califórnia, nos Estados Unidos.

“Demi se mudou e não sairá de lá até final”, disse uma fonte ao Radar. A informante ainda afirma que a estrela de Ghost já havia passado um período com a família do ex-marido durante o auge da pandemia de covid-19.

“De início, ninguém de fora da família entendia o que Demi estava fazendo morando com seu ex-marido e a nova esposa dele, mas agora faz sentido”, completou. Segundo a fonte, a atriz tem sido um “porto seguro” para a família e “está determinada a garantir que cada dia que Bruce ainda tem na Terra seja cheio de amor”.

Outra fonte ainda revelou que todas as filhas e o restante da família de Willis têm permanecido próxima ao ator. “Eles sabem que ele não vai estar aqui para sempre, então estão aproveitando cada momento”, disse.

Em fevereiro de 2023, a família de Bruce Willis revelou que o ator sofre com um tipo de demência.





Diagnóstico de Bruce Willis

A família de Bruce Willis já havia comunicado, em abril de 2022, que o ator se afastaria da carreira após um diagnóstico de afasia, distúrbio de linguagem que afeta a capacidade de comunicação.

Em 16 de fevereiro de 2023, foi divulgado que o artista também havia sido diagnosticado com demência frontotemporal, um tipo de demência que altera o comportamento e a personalidade da pessoa.

No início de março, um familiar de Willis revelou que o ator tem agido de forma agressiva e que ele não reconhece mais a mãe.