A advogada e ex-peoa de A Fazenda, Deolane Bezerra, foi criticada após realizar procedimento estético na filha Valentina, de 6 anos. Segundo a mãe, a criança estava insatisfeita com a aparência dela.

A menina passou por um procedimento para fazer a correção das orelhas, que leva o nome de otomodelação. Deolane afirmou que foi sem dor. “Ela estava escondendo [a orelha] com o cabelinho. Então, a mamãe aqui ligou para a clínica e falou com os melhores. Só 40 minutinhos e não tem dor. São só alguns pontinhos. Eu desde sempre tive a certeza que daria tudo certo”, disse Deolane em um vídeo publicado no Instagram. Veja o antes e depois neste link.

Deolane Bezerra faz procedimento estético na filha e divide a web Foto: Record TV

No texto publicado no Instagram, o perfil da clínica fala sobre o procedimento na pequena. “Recebemos a princesa Valentina na JK Estética Avançada para realizar o procedimento de Otomodelação Avançada JK, pois ela sentia um incômodo muito grande com as suas orelhas”, iniciou. “Esse procedimento é realizado com fios minimamente invasivos, sem a necessidade de cirurgia, feito no consultório sob anestesia local e com o pós tranquilo. O procedimento leva em média 30 minutos de cada lado e já foi possível visualizar o resultado”, completou.

No entanto, a ex-peoa foi duramente criticada por internautas. “Gente do céu! Nessa idade e esse nível de vaidade”, escreveu um perfil.

Por outro lado, houve quem apoiasse o procedimento. “Acho muito legal cuidar da insegurança dos nossos filhos, mesmo sendo crianças”, comentou mais um. “Que legal esse cuidado com a insegurança dela [da filha]. Isso evita problemas e traumas futuros…Sofri bullying pelo mesmo motivo, hoje em dia não ligo mais, mas é aquilo: se tiver oportunidade, estou dentro!”, pontuou outro.

Nos comentários, internautas ficaram divididos com as explicações de Deolane Foto: Instagram/@dra.deolanebezerra

Continua após a publicidade