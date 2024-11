Depois de áudios racistas, Ana Paula Minerato é desligada da Gaviões da Fiel

Ana Paula Minerato, ex-participante do reality show A Fazenda, está no centro de uma polêmica após o vazamento de um suposto áudio contendo falas racistas. A gravação, que circula nas redes sociais, teria sido feita durante uma conversa privada da ex-panicat com o cantor KT Gomez, com quem teve um relacionamento.

Vazam supostos áudios racistas de Ana Paula Minerato: "você gosta de cabelo duro?" Foto: Redes Sociais

No áudio, uma voz atribuída a Minerato faz comentários depreciativos sobre a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. No áudio, se ouve: “A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro.” KT tenta interromper a sua interlocutora dizendo “Sua fala é bem...” e é interrompido: “Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali um pai ou mãe veio da África.” A autenticidade do áudio ainda não foi confirmada, mas o conteúdo já gerou indignação entre internautas.

Minerato, que é também musa da escola de samba Gaviões da Fiel, não se pronunciou publicamente sobre o caso. O cantor KT Gomez usou as suas redes sociais para dizer que em breve se pronunciará: “Já estou ciente de tudo. Em breve me pronuncio sobre o ocorrido”.

Desligamento da Gaviões

PUBLICIDADE No fim da manhã desta segunda-feira, a Gaviões da Fiel emitiu um comunicado informando o desligamento da musa de todas as atividades e representações ligadas à escola. O comunicado fala em “condutas incompatíveis com os valores e princípios” defendidos pela agremiação. A Band também demitiu Minerato, que tinha um programa na rádio Band FM.

O enredo da Gaviões para 2025 é intitulado Irin Ajó Emi Ojisé (A Viagem do Espírito Mensageiro) e é assinado pelos carnavalescos Rayner Pereira e Júlio Poloni. Será a primeira vez que a escola levará para o Anhembi uma temática totalmente africana. No sambódromo, a escola apresentará os rituais com máscaras, um símbolo da diversidade das etnias presentes no continente africano.

O que disse Ananda?

Já Ananda usou as suas redes para mandar recado à suposta agressora. “Estava aqui de boa na praia, curtindo a minha vida, quando, de repente, me deparo com esse absurdo, vindo de uma pessoa que... amiga com todo o respeito, tu se acha tão bonita assim pra desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você? Um pouco pretensiosa, não se acha, não?”, disse em um story no Instagram.

Conheça mais sobre a trajetória de Ananda

Hoje Ananda integra o grupo Melanina Carioca, formado em 2009 na comunidade do Vidigal, no Rio de Janeiro. A cantora começou a sua carreira cantando em uma igreja. Seu primeiro hit, Quero que tu vá, viralizou em 2018. O clipe da música acumula 95 milhões de visualizações no YouTube nos últimos seis anos.