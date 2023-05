Dia das Mães: Anitta, Péricles e mais celebridades compartilham homenagens; veja

Neste domingo, 14, Dia das Mães, diversos famosos decidiram homenagear suas mães nas redes sociais. Alguns dos nomes são: Anitta, Péricles, Sabrina Sato e mais.

No Instagram, a cantora agradeceu Miriam Macedo pela relação das duas. “Todos os dias eu agradeço por cada coisa sobre você. Você é meu de tudo que você podia, mãe, e eu sou tão grata. Sou grata por você, pela avó sensacional que eu tenho comigo aonde quer que eu vá e pelas tias maravilhosas que vieram junto nesse combo perfeito”.

Já Sabrina Sato compartilhou uma reflexão sobre sua maternidade. “Todos os dias eu agradeço a Deus por ser sua mãe. Nem nos meus maiores sonhos imaginava dar e receber esse amor. E viva esse amor que transforma a gente. Viva a minha super mãe que tanto me ensina e me encoraja e todas as mamães do mundo”.

Péricles também decidiu postar uma homenagem para as mães de sua família: “Hoje é o dia das mães e eu tenho sorte de ter essas guerreiras ao meu lado. Minha mãe,minha esposa,minha sogra e minha filha, elas representam todas as mamães do mundo. Vamos ali comemorar esse dia tão mágico,será incrível e estou ansioso para viver esse momento com elas”.

Veja mais declarações de famosos no Dia das Mães: