Dia de São Valentim: confira declarações de amor de casais famosos

Apesar do Brasil celebrar o amor em 12 de junho, no Dia dos Namorados, a grande maioria dos países homenageia a união no Dia de São Valentim, 14 de fevereiro. Estados Unidos, México, Argentina, Itália, Japão e África do Sul são alguns deles.

A data homenageia um padre romano chamado Valentim, condenado à morte por defender o casamento no século 3. Na época, a cerimônia havia sido banida pois o imperador Claudio II acreditava que homens comprometidos não eram bons soldados. Valentim realizava casamentos em segredos.

PUBLICIDADE Antes de morrer, o sacerdote se apaixonou. No dia de sua execução, enviou uma carta à sua amada com a assinatura: “Do seu Valentim”, que originou o envio de cartas para cônjuges na data. O Dia de Seu Valentim foi instituído por papa Gelásio, dois séculos depois. No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho desde 1948 graças ao publicitário João Dória, que escolheu o mês para celebrar o amor devido a poucas vendas para o comércio em junho. Mas, algumas pessoas celebram o amor nas duas datas.

Neste ano, o Dia de São Valentim é celebrado nesta quarta-feira, 14. Confira algumas declarações de celebridades:

João Vitti e Valéria Alencar

No Instagram, o ator postou uma foto de Valéria Alencar cortando seu cabelo e escreveu “Sim, essa garota faz a minha cabeça”.

David Beckham e Victoria Beckham

O ex-jogador de futebol compartilhou uma foto ao lado de sua mulher em seu Instagram e fez uma declaração para a amada. “Feliz Dia de São Valentim para essa incrível esposa, mãe e melhor amiga. Eu te amo”, escreveu.

Publicidade

Igor Ricckli e Aline Wirley

Igor Rickli se declara para Aline Wirley Foto: Reprodução | Instagram @ighorrickli

Na manhã desta quarta-feira, 14, Igor postou um storie ao lado de Aline Wirley e escreveu “Eu amo tanto essa mulher, meu Deus”.

Carol Cabrino e Marquinhos

Carol Cabrino mostra surpresa que recebeu de Marquinhos no Dia de São Valentim Foto: Reprodução | Instagram @carolcabrino

A mulher de Marquinhos, jogador de futebol, compartilhou a surpresa que recebeu do companheiro para comemorar o Dia de São Valentim. Em seu Instagram, ela escreveu “Te amo meu amor, cada dia mais”.

Romana Novais e Alok

No Dia de São Valentim, Romana Novais homenageia Alok no Instagram Foto: Reprodução | Instagram @romananovais

A médica homenageou o marido em seu Instagram. Nos stories, Romana compartilhou uma foto dos dois juntos e escreveu “Te amo gato”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais