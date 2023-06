Dia do Orgulho LGBTQ+: confira dicas de séries e filmes para celebrar a data

O Dia do Orgulho LGBT+ é comemorado nesta quarta-feira, 28, em todo o mundo. Para celebrar a data, o Estadão separou dicas de séries e filmes sobre a temática. São produções que abordam temas como romance, descoberta da sexualidade e homofobia para você assistir.

Séries

Glamorous

A nova série da Netflix conta a história de Marco Mejia, um jovem que sonha em trabalhar com maquiagem e se tornar um profissional de sucesso. Quando menos espera, ele recebe o convite para trabalhar em uma das maiores marcas de beleza da sua geração, com o desafio de criar uma campanha do zero para celebrar o Orgulho LGBT+. A história é envolvente e aborda a vida pessoal e amorosa do jovem talento, que precisa decidir o que ele realmente quer.

Com amor, Victor

Disponível na Start+, a série que já está na sua terceira temporada, conta a história do jovem Victor que está em uma jornada de autodescoberta. A trama foi inspirada no longa Com Amor, Simon e mostra os desafios do adolescente em casa, com a nova cidade, o novo colégio e com sua orientação sexual.

Continua após a publicidade

Heartstopper

A série de sucesso da Netflix foi inspirada no livro Heartstopper: Dois garotos, um encontro. A produção aborda a história de dois jovens que descobrem que são muito mais que amigos e precisam lidar com os dilemas adolescentes e amorosos. A série já está indo para a sua segunda temporada, com previsão de estreia para o dia 3 de agosto.

Special

Apesar de ter encerrado a produção na sua segunda temporada, a série continua cativando o público. A atração conta a história de um jovem gay com paralisia cerebral que deixa para trás o isolamento para buscar a vida que sempre quis. No trabalho, na vida amorosa e com a família, Ryan enfrenta novos desafios para finalmente alcançar seus sonhos.

Continua após a publicidade

Filmes

Com amor, Simon

O adolescente Simon Spier vive uma vida comum como qualquer jovem da sua idade. No entanto, ele sofre por não conseguir compartilhar com a sua família e amigos que é gay. As coisas começam a mudar quando ele se apaixona por um colega da mesma escola que também enfrenta os mesmos problemas. No entanto, ele não sabe quem é, já que a única pista que tem são e-mails que troca com esse colega anônimo.

A Garota Dinamarquesa (2016)

O artista plástico Einar Wegener é casado com a pintora Gerda Wegener. Quando uma modelo que posava para ela falta, ela pediu ao marido que vestisse roupas femininas durante a sessão de pintura, fato que acabou mudando a vida do casal, já que Einar passou a se fascinar pelos trajes e também desenvolveu uma personalidade feminina, passando a se identificar como Lili.

Continua após a publicidade

Moonlight: Sob a Luz do Luar

O longa mostra a história de Chiron em períodos diferentes da sua vida. O jovem é um rapaz que enfrenta dilemas com a sua sexualidade e com o amor pelo amigo. Além das dificuldades por ser um homem negro, que nasceu na periferia e lida constantemente com a violência e o crime.

Carol

A atendente de uma loja de brinquedos, Therese Belivet, se apaixona por Carol, uma cliente que irá se divorciar do marido. As duas se aproximam após Carol ir até a loja de Therese, se apaixonam e lutam para conseguir viver esse amor.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014)

Continua após a publicidade

O filme nacional conta a história de Léo, um jovem cego que nunca beijou ninguém, mas começa a ter outra percepção sobre sua sexualidade após conhecer Gabriel, um aluno novo de sua escola.