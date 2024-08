Diagnóstico de Rodrigão é revelado após internação às pressas nos EUA: ‘Estamos firmes’

Ex-BBB Rodrigão passará por cirurgia definitiva após embolização para contenção de um sangramento na glândula suprarrenal Foto: @rodrigaooficial Via Instagram

Adriana Sant’Anna contou em suas redes sociais na segunda-feira, 26, o que levou o ex-BBB Rodrigão ao hospital e por que ele passou por um procedimento emergencial: um sangramento abdominal em decorrência de uma lesão na glândula suprarrenal.

Ele foi internado às pressas nos Estados Unidos, na sexta-feira, 23, onde vive com Adriana.

PUBLICIDADE O sangramento foi contido por meio de uma embolização (técnica que bloqueia o fluxo sanguíneo), mas ele ainda deve passar por uma cirurgia. O médico e amigo pessoal do casal, Antônio Viana de Souza Neto, que escreveu o comunicado que Adriana compartilhou, acompanha o caso. No momento, o ex-BBB está no processo pré-operatório, estável e sob “cuidadosa observação”, segundo o médico. Leia abaixo o comunicado.

No post em que atualiza o estado de saúde de Rodrigão, a também ex-BBB, que no fim da semana relatou os momentos de angústia que viveu depois de ficar sabendo, durante um voo, da emergência do marido (leia aqui seu relato), escreveu: “Repito que estamos firmes, alegres em Jesus e confiando na vontade soberana do nosso Pai. Temos amado a Deus com ainda mais intensidade, temos vivido enquanto casal, uma intimidade com Jesus que vai além das orações que mantínhamos em casa. Existe uma presença quase que palpável de Jesus aqui. Vivendo dias inesquecíveis com Jesus e meu amor!”