Diogo Mello, marido de Fabiana Karla, anuncia separação do casal

Nesta sexta, 3, Diogo Mello anunciou o fim do casamento com Fabiana Karla. Eles estavam juntos desde 2017 e se casaram dois anos depois. Em dezembro de 2021, os dois anunciaram a separação, porém, reataram no mês seguinte.

Um dos grandes obstáculos do casal era a distância, já que Diogo vive em São Paulo e Fabiana, no Rio de Janeiro. Não é sobre falta de amor. Não é sobre não dar certo. Não é sobre incompatibilidade de gênios. É sobre a distância RJ x SP, que nos impede de estarmos sempre juntos, diante das atribulações dos nossos compromissos que se tornaram difíceis de administrar”, escreveu o ator.

Mello destacou a admiração pela humorista e o quanto foi feliz ao lado dela. “É impossível descrever em palavras o quanto te admiro, o quanto sou feliz por ter tido a oportunidade de passar todos esses anos ao seu lado! O quanto aprendemos um com o outro”, disse ele, afirmando que os dois, agora, seguem “como grandes amigos e parceiros”, apesar da distância.

Recentemente, Fabiana Karla postou algumas fotos em Búzios, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. “Dia de luz, festa de sol, e o barquinho a deslizar no macio azul do mar…”, publicou a atriz na legenda.