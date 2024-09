Diogo Nogueira comemora três anos no candomblé e é parabenizado por pastor: ‘Me emocionei’

Diogo Nogueira celebrou três anos de sua feitura no candomblé nesta quarta-feira, 4, compartilhando fotos do momento no Instagram. Na religião, a feitura representa a iniciação da pessoa no culto aos orixás, divindades da mitologia africana iorubá.

O cantor Diogo Nogueira. Foto: Leo Aversa

“Foi um momento lindo e importante, onde me conectei com toda a religião e meus orixás”, escreveu o cantor.

Nos comentários, Nogueira foi parabenizado por diversos amigos e famosos. Um deles foi o pastor Henrique Vieira, também deputado federal pelo PSOL/RJ. “Que lindeza, irmão”, escreveu Vieira. Nogueira respondeu: “Eita que eu até emocionei com seu comentário”. Confira:

Comentário do pastor e político Henrique Vieira em publicação do cantor Diogo Nogueira, que celebra três anos de sua feitura no candomblé. Foto: Reprodução/Comentário do Instagram