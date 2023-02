Dira Paes se despede da mãe: ‘Segurei sua mão e falei que podia descansar’

Nesta quinta, 23, Dira Paes se despediu de sua mãe, Flor Paes, que morreu aos 90 anos. A matriarca da família estava internada no Hospital São João de Deus, no Rio de Janeiro. No Instagram, a atriz lamentou a perda e falou sobre os últimos momentos ao lado da mãe.

“Caros amigos, nossa Flor partiu hoje, às 13h, segurando a minha mão, ao lado de sua neta e nora. Eu estava olhando pela janela do quarto, um beija-flor nos visitou aqui no hospital e eu sabia que era ela precisando ir, bater asas, voar. Segurei sua mão e falei que podia descansar, que íamos ficar bem, porque ela nos criou para sermos afetuosos e fortes”, relatou Dira.

Flor Paes estava sempre com um sorriso no rosto Foto: Instagram/@dirapaes

A artista ainda contou como se lembrará de Dona Flor. “Agradecemos o privilégio de beber nessa fonte inesgotável de sabedoria, música e poesia que ela amava tanto, um sangue de artista que corre nas minhas veias. Dela ficou tanta coisa. Tanta herança de generosidade, afeto, elegância, resistência, religiosidade, sinceridade e um sorriso de 12 cm, pelo menos. Que sorte ter nascido sua filha”,

Por fim, a atriz agradeceu a equipe do hospital por toda assistência e cuidado, além de revelar que a mãe partiu lúcida. “Quanta lucidez ela demonstrou ter até o último momento. Agora ela vai semear nossos jardins com a sua potência e fé. Lamento pelos que não puderam se despedir de seus entes queridos como eu pude vivenciar. Te amo, mãe. Te amarei pra sempre. O amor de mãe é eterno e infinito”, se declarou.