Diretor de ‘A Pequena Sereia’ explica por que Harry Styles não interpretou príncipe Eric; confira

O diretor do live-action de A Pequena Sereia, Rob Marshall, confirmou que Harry Styles foi considerado para viver o príncipe Eric no longa e revelou por que o cantor acabou não sendo o escolhido para o papel.

Em entrevista à revista Entertaiment Weekly divulgada nesta terça-feira, 4, ele explicou que Styles queria seguir rumos diferentes. “Nós o conhecemos. Ele foi adorável. Que cara incrível. Mas, no fim do dia, ele sentia que queria sair e fazer os filmes que ele acabou fazendo, que eram meio que mais sombrios”, disse.

Em 2022, o artista estrelou dois longas: Não Se Preocupe, Querida, contracenando com Florence Pugh e dirigido por Olivia Wilde, e My Policeman, em que vive um triângulo amoroso com David Dawson e Emma Corrin. Os longas estão disponíveis na HBO Max e no Prime Video, respectivamente.

“Para muitos jovens musicais como Harry, você está tentando abrir seu caminho e não quer ser visto como um cantor, necessariamente”, continuou Marshall. “É por isso que ele estava realmente procurando fazer algo fora do gênero musical, para realmente se expandir”.

Harry Styles em cena do filme 'My Policeman', disponível na Amazon Prime Video. Foto: Prime Video/Divulgação

“Foi realmente uma ideia divertida de se brincar, mas, no final, sempre acho que as coisas acontecem por um motivo. Estou muito feliz por ter duas pessoas novas e jovens no filme”, concluiu o cineasta.

Quem acabou sendo escalado para o papel de Eric foi o ator britânico Jonah Hauer-King, de 27 anos. O principal trabalho dele foi como Laurie na minissérie Little Women, lançada pela BBC em 2017.

Ele estrela o longa ao lado de Halle Bailey, que dá vida à Ariel e já era conhecida pela dupla musical que forma com sua irmã, Chloe. Confira o trailer do filme:





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais