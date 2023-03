‘Dividir o palco com o cara que nos apresentou há 37 anos é incrível’, diz Bruno sobre Leonardo

Para os amantes da música sertaneja, este fim de semana promete uma atração bem raiz. A união do cantor Leonardo com a dupla Bruno & Marrone traz de volta à capital paulista a turnê Cabaré.

Os artistas se apresentam nesta sexta-feira, 24, e no sábado, 25, no Espaço Unimed. No repertório, sucessos como Viva a vida, Telefone mudo, Boate azul, Garçom, Dama de vermelho, Amor de primavera, Amargurado, Andorinhas, Eu não sou cachorro não, entre outros, prometem embalar cada noite. Além disso, os cantores se apresentam em um cenário grandioso, com painéis de LED e muito alto astral.

Ao E+, Leonardo e Bruno, falam sobre a expectativa para essas apresentações, a parceria e a amizade entre eles e sobre o projeto Cabaré, que já fez muito sucesso pelo País e ainda promete muito entretenimento em terra firme e em alto mar. Confira:





'Dividir o palco com o cara que nos apresentou há 37 anos é muito incrível', diz Bruno, da dupla com Marrone, sobre Leonardo Foto: Instagram/@cabare





A turnê Cabaré rodou o Brasil em 2022. Para este ano, especialmente nessa volta a São Paulo, terá alguma novidade nas apresentações?

Leonardo: Sempre quando estamos juntos mudamos ou acrescentamos algo. É uma festa, uma alegria muito grande estar no palco, ao lado destes grandes amigos, parceiros e talentosos.

Bruno: Nossos shows sempre têm novidades, porque juntar eu, Marrone e Leonardo sempre tem algo que não está previsto no roteiro. Aliás, acho que essa é a melhor parte do Cabaré.





Em novembro, vocês estarão em alto mar no Navio Cabaré. Como surgiu essa ideia e, além dos convidados especiais, quais serão os diferenciais do evento em cruzeiro em relação ao que vocês estão entregando nas casas de shows?

Leonardo: Em alto mar é muito divertido! A gente fica meio mareado, é engraçado, mas ficamos firmes (risos). O navio é um ambiente e clima de alto astral, descontraído, as pessoas se divertem bastante e aproveitam o tempo todo. E escolhemos artistas que podem manter essa vibração boa durante a viagem. Acredito que o diferencial do nosso navio é justamente a festa 24h!

Bruno: Esta é a segunda edição, tivemos a primeira esgotada, por isso decidimos repetir o projeto. Acho que vale mesmo é a experiência de estar num navio, conhecer lugares diferentes e ainda assistir vários shows. Quer melhor?





Quais são as expectativas para a turnê em 2023? E o que público pode esperar?

Leonardo: Estou ansioso para lançar logo esse DVD e continuar rodando com esse projeto por todo o Brasil. Temos muitas cidades agendadas, mas queremos ainda mais. Ainda temos muito o que cantar por ai!

Bruno: Queremos alcançar cada vez mais pessoas, temos tido um retorno muito bacana do público e o show é uma festa entre amigos mesmo. Ainda este ano vamos lançar o DVD Cabaré, gravado ano passado; é o primeiro registro em vídeo da nova formação do projeto. Afinal, não poderíamos deixar de fazer este registro.





Quando será lançado o DVD Cabaré? O que você podem adiantar sobre isso para o E+ Estadão?

Leonardo: A previsão é final de abril, mas ainda estamos alinhando alguns detalhes. Queremos fazer algo que faça jus a grandiosidade dessa nossa união.

Bruno: Espero que lancemos em breve. Já estamos super ansiosos, as imagens estão lindas e a parte musical nem se fala. Ainda teremos muitos Cabarés pelo Brasil.

Com todos esses anos de carreira, qual é a importância do projeto Cabaré para vocês?

Leonardo: Este projeto é importante demais pra mim. É um resgate de toda a nossa história de vida. O show é lindo, além de ser muito diferente e divertido. Tem muita alegria e cantoria. Venham conferir e me digam!

Bruno: Pra nós, é como se a ficha não tivesse caído, dividir o palco com o cara que nos apresentou há 37 anos é muito incrível!









O projeto Cabaré

A turnê Cabaré rodou o Brasil e rompeu fronteiras com apresentações internacionais. Foram mais de 300 shows, que atraíram mais de 4 milhões de público. No YouTube, os vídeos ultrapassam a marca de 410 milhões de views.

Nas plataformas de streaming, são mais de 20 milhões de plays. Nas redes sociais, são mais de 45 milhões de pessoas impactadas.









Para quem quiser conferir, os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site Ticket360.com e em pontos autorizados.

“Estou muito feliz com a parceria com meus amigos Bruno & Marrone. O Cabaré foi criado para cantar com amigos e encantar o público com a magia de um megashow. Já fizemos vários shows juntos e a nossa química é espetacular. Podem ter certeza que levaremos um espetáculo que fará todo mundo se divertir, cantar e dançar muito”, declarou Leonardo.