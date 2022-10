Djonga lança novo álbum ‘O Dono do Lugar’ com intervenção artística em MG

Contrariando a tradição de lançar novos álbuns todo dia 13 de março, Djonga lançou seu novo disco nesta quinta-feira, 13 de outubro. O Dono do Lugar foi influenciado pela obra Dom Quixote, livro clássico de Miguel de Cervantes.

Inspirado nisso, o rapper instalou, na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte, um moinho de vento, como forma de divulgação de seu novo disco.

Instagram/ @djonga

Os moinhos da imagem são os originais da obra literária, localizados em Consuegra, nos arredores de Toledo – Espanha, região onde nasceu tanto o autor quanto seu maior personagem, o Cavaleiro da Triste Figura.

“O Dono do lugar é uma experiência musical sobre minha luta contra os moinhos de vento, contra inimigos maiores que eu, ou que não existem, uma reflexão sobre indústria da música, masculinidade preta”, explicou nas redes sociais.

“Sobre como as pretas que me cercam me seguram, sobre como meus filhos me salvam. É um disco que diz mais do que isso tudo, porque sou um geminiano impetuoso demais pra seguir o protocolo”, afirmou. Ouça o álbum completo:

