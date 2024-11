Documentário de Belo lembra Viviane Araújo o visitando na cadeia e fim de casamento durante a prisão

A série documental Belo: Perto Demais da Luz conta com depoimentos fortes de pessoas próximas ao cantor, mas uma ausência foi sentida: a de Viviane Araújo. Apesar da atriz não querer falar, sua história de nove anos com Belo foi relembrada desde o início.

O produtor musical Stenio Madeira conta que o cantor ficou encantado com Vivi ao vê-la em uma revista. Coincidentemente, logo em seguida, ela marca presença na plateia de um show do Soweto. E assim começa o romance. “Menos de seis meses depois, eles já estavam morando juntos, eles compraram um casa juntos, e com o dinheiro dela”, conta o jornalista Leo Dias.

Viviane Araújo e Belo Foto: Reprodução/Globoplay

PUBLICIDADE O amor entre os dois era tão grande que eles faziam questão de marcar presença em todos os programas de televisão na época. O pedido de casamento aconteceu em rede nacional, no palco do Planeta Xuxa, em 2000. “Eles se atraíam. Existia uma energia sexual enorme entre eles, isso é fato”, comenta Leo Dias. Durante seu relacionamento com Viviane, Belo foi preso após ser acusado de associação ao tráfico, em 2002. Durante seu tempo de cárcere, ele recebeu visitas constantes da noiva, que ainda levava mantimentos. O que as mulheres pobres, as mulheres sofridas, fazem pelos seus maridos quando eles são presos, a Viviane fez o mesmo. Ela poderia abandoná-lo facilmente. Poderia inventar uma história dizendo que foi traída, porque ela foi muito traída antes dele ser preso também”, afirma Leo.

Em meio aos boatos de traições de Belo dentro da prisão, a relação chegou ao fim em 2007, ano em que Belo passou a cumprir o regime semiaberto.

A produção original do Globoplay, em parceria com a AfroReggae Audiovisual, conta com quatro episódios já disponíveis na plataforma.