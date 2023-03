Documentos revelam que Kim Kardashian foi interrogada pelo FBI por receber R$ 1,8 milhão de magnata

Após receber US$ 350 mil (cerca de R$ 1,8 milhão) de magnata foragido, a empresária Kim Kardashian, de 42 anos, foi interrogada pelo FBI em 2019. O dinheiro teria sido entregue em notas dentro de sacos de lixo, de acordo com documentos federais aos quais a Bloomberg teve acesso.

O malaio também é conhecido por financiar projetos de Hollywood, que incluem a participação de Leonardo DiCaprio. O caso envolvendo a socialite e o homem teria ocorrido em 2019, quando ele era investigado em um esquema criminoso.

Documentos revelam que Kim Kardashian foi ineterrogada pelo FBI por receber R$ 1,8 milhão de magnata Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Ela teria recebido o montante quando estava em um cassino em Las Vegas, juntamente com os produtores do filme O Lobo de Wall Street, segundo os documentos. A socilite tentou ir embora antes, mas foi alertada por um amigo sobre o golpista dar “fichas às pessoas no final da noite”. Ela, então, decide ficar.

Quando foi embora, se dirigiu ao balcão e descobriu que tinha direito a retirar US$ 350 mil. A socialite recebeu o montante em “um saco de lixo cheio de notas de cem dólares”, que foi colocado em uma bagagem de mão, quando retornou a Los Angeles. Kim voltou para buscar os US$ 100 mil em outra viagem. Em 2011, ela teria recebido de Jho US$ 305 mil (R$ 1,6 milhão) como presente de casamento com Kris Humphries. Com o dinheiro, comprou uma Ferrari.

O golpista está foragido desde 2017 e é procurado internacionalmente. Ele é acusado de conexões em golpes financeiros que somam 4,5 bilhões de dólares.

DiCaprio

Segundo a Bloomberg, o FBI também interrogou o ator Leonardo DiCaprio por ligação com o fraudador Jho Low. DiCaprio estrelou o filme O Lobo de Wall Street, sobre um fraudador, que foi financiado com o dinheiro de Low. O interrogatório do ator ocorreu em 2018.

FBI interrogou o ator Leonardo DiCaprio por ligação com o fraudador Jho Low Foto: Christophe Archambault/Reuters

Desde então, segundo a Bloomberg, ele entregou às autoridades vários presentes dados pelo fugitivo, incluindo a estatueta do Oscar de Marlon Branco e um quadro de US$ 9 milhões (cerca de R$ 46,8 milhões) feito por Jean-Michel Basquiat. DiCaprio garantiu que não sabia a origem do dinheiro e disse que seus empresários deveriam ter investigado melhor o financiador do filme.