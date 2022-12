Doja Cat queixa-se de comentários sobre sua ‘não-negritude’

Em entrevista à Dazed, revista britânica de cultura jovem, Doja Cat queixou-se sobre críticas de internautas sobre sua suposta falta de referências negras. “Eu li outro dia uma pessoa dizendo que não tinha pessoas negras ao meu redor e que não tive influências negras na minha vida”, disse. “Isso foi inacreditavelmente surreal para mim”.

Os comentários maliciosos surgiram porque a cantora é mestiça, filha de uma mulher branca de origem judia e de um homem negro sul-africano. “Minha família é negra. Minha mãe foi a única influência branca na minha vida”, afirmou.

Leia também Doja Cat cancela shows após passar por cirurgia nas amígdalas

A rapper norte-americana Doja Cat durante performance no palco do Coachella 2022, em 17 de abril. Foto: Valerie Macon/AFP

Apesar da acidez vinda das redes, Doja diz que não crê que as pessoas façam esse tipo de acusação por mal. “É muito fácil supor coisas sobre pessoas que você não conhece. Eu não acho que quem faça esse tipo de comentário queira manchar minha imagem ou me deixar mal. Eu só acho que elas não sabem o que falam”.

Deixando a lace de lado

Doja também comentou sobre as críticas que ouviu sobre ter deixado de usar peruca e raspado o cabelo. “Nunca me senti tão bonita na vida, o que é bem estranho porque eu me sentia bonita quando tinha cabelo comprido”, disse.

“A mudança me estimula. Raspar a cabeça mostrou um outro eu. Agora me sinto nova, fresca e sexy. Também tenho me sentido melhor passando pouca maquiagem. Está sendo uma experiência divertida estar de careca e de cara limpa”, afirmou.

Publicidade

A cantora disse que estava ficando estressada com as constantes mudanças de peruca e que não entendia o receio das pessoas com a sua careca: “Parecia que tinha meu cérebro exposto”. “Para mim, é mais sobre o que te faz feliz. Quero que meus fãs aprendam que eles não precisam ser como ninguém e que tudo o que eles precisam já está logo ali. Às vezes, eles só não enxergaram ainda”.