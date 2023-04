Dragão de ‘Malévola’, atração de 10 metros, pega fogo em parque da Disney; veja vídeo

Um dragão de mais de 10 metros de altura, personagem do filme Malévola e atração do parque da Disney em Anaheim, na Califórnia, pegou fogo durante o show Fantasmic, na noite do último sábado, 22. Um vídeo do incidente foi compartilhado no Twitter e mostra a figura totalmente envolta em chamas, levando os membros do elenco a serem evacuados do local. O fogo começou durante show com água e fogos de artifícios no parque temático.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Anaheim, não houve feridos e a causa do incêndio estava sendo investigada. No vídeo, é possível ver também diversos visitantes deixando o local enquanto um alto-falante os informava que a “apresentação não pode continuar devido a circunstâncias imprevistas”.

“A cabeça do dragão começou a brilhar e vejo fogo e uma espécie de fumaça saindo”, disse Elaine Gilmer, que estava no evento, à ABC News.

Just watched Fantasmic Dragon catches on fire at Disneyland 😢 #disney pic.twitter.com/49yTBA2MR7 — mlg (@MelissaLeeGiles) April 23, 2023

Malévola explora a história não revelada de uma das vilãs mais icônica da Disney, do clássico A Bela Adormecida. O primeiro lançamento foi em 2014 e a sequência em 2019, tendo Angelina Jolie interpretando a personagem principal.