Drauzio Varella ganha medalha por completar 6 maiores maratonas do mundo

Drauzio Varella provou que continua com saúde mesmo aos 79 anos de idade. No último domingo, 2, ele conquistou uma honraria que premia aqueles que completam as seis maiores maratonas do mundo.

O médico esteve presente na Maratona de Londres e recebeu uma mandala, chamada de Six Star Medal (medalha de seis estrelas), ao cruzar a linha final.

“E porque muitos de vocês pediram, o atleta mais velho a receber sua Six Star Medal neste fim de semana foi Antonio Drauzio Varella, que cruzou a linha em um muito respeitável 5:44:42, com 79 anos, 5 meses e 1 dia”, escreveu o perfil oficial da Abbott World Marathon Majors.

No site oficial da organização, Varella foi adicionado ao “Hall da Fama” dos maratonistas. A página diz que ele esteve presente nas maratonas de Nova York em 1994, Chicago em 2010, Berlim e Boston em 2014, Tóquio em 2015, e agora em Londres em 2022.

Site do Abbott World Marathon Majors mostra ano e tempo feito por Drauzio Varella nas maiores maratonas do mundo. Foto: Abbott World Marathon Majors

No Twitter, o médico foi homenageado por sua filha, Mariana Varella. “Aos 79 anos, ele ganhou a mandala por ter corrido as seis maiores maratonas do mundo. Tá pago, pai”, escreveu.

